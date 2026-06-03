Lonzo Ball cree que los Cavs podrían haber llegado a las finales de la NBA si el equipo no lo hubiera cambiado a él y a Darius Garland

Lonzo Ball cree que los Cleveland Cavaliers podrían haber avanzado a las Finales de la NBA de 2026 si el equipo no se hubiera canjeado a sí mismo y al base Darius Garland a principios de la temporada.
“Si estuvieras tratando de ganar un campeonato, no creo que ese fuera el camino que deberías haber tomado”, dijo Ball en el episodio del martes del programa. Pelota en la familia podcast (marca 2:53). “Si me preguntas, creo que hubiéramos ido más lejos. Pero así soy yo, siempre voy a apostar por mí mismo”.
“Para mí, será difícil ganar si no tienes identidad”, añadió.
Los Cavs avanzaron a las Finales de la Conferencia Este por primera vez desde 2018, pero fueron barridos por los New York Knicks.
El 3 de febrero, cambiaron a Garland a Los Angeles Clippers a cambio de James Harden antes de enviar a Ball al Utah Jazz como parte de un intercambio de tres equipos un día después.
Ball no pudo encontrar mucha consistencia en la ofensiva con Cleveland antes del acuerdo, promediando sólo 4,6 puntos en 20,8 minutos por partido con divisiones de tiros de 30,1/27,2/66,7.
En cuanto a Garland, se destacó en Los Ángeles después de lidiar con problemas de salud a principios de temporada. Promedió 19,9 puntos, 6,4 asistencias y 1,2 robos por partido mientras disparaba al 47,1 por ciento desde el campo y al 43,8 por ciento desde detrás del arco con los Clippers.
Aunque Harden se convirtió en una pieza clave de la ofensiva de Cleveland luego del intercambio, tuvo problemas en las Finales de la Conferencia Este.
En cuatro partidos contra los Knicks, registró 16,0 puntos y 3,0 asistencias en comparación con 4,3 pérdidas de balón por partido, mientras disparaba un 38,9 por ciento desde el campo y un 17,9 por ciento desde territorio de tres puntos.