JioHotstar se lanza a la contratación masiva de IA mientras el mayor servicio de transmisión de la India apuesta por la tecnología local (EXCLUSIVA)

India’s largest streaming platform, JioHotstar, está reclutando para más de 75 roles de inteligencia artificial mientras la plataforma avanza en la creación de una división dedicada a la inteligencia artificial, reveló la compañía el miércoles.

El impulso abarca ingeniería, automatización de producción y tecnología creativa, con el streamer posicionando la escala multilingüe de la India y su base de ingeniería como la base para un juego global más amplio.

Los nuevos roles llevan títulos no convencionales – Visionscaper, Soundscaper, Creative Technologist, Narrative Storytelling Lead, Creator Facilitator – reflejando una estructura en la que el diseño de sistemas de IA y la producción creativa están dentro de un solo departamento en lugar de correr en paralelo.

El anuncio llega después de “Mahabharat: Ek Dharmayudh”, que JioHotstar describe como su primera serie completamente generada por IA. La compañía dice que la producción se completó de tres a cinco veces más rápido que un proceso convencional al ejecutar la ideación, la generación visual y la postproducción simultáneamente en lugar de en secuencia, un resultado que cita como evidencia de que los flujos de trabajo nativos de IA pueden reemplazar de manera viable las arquitecturas de producción tradicionales.

En el lado del producto, la IA conversacional de la plataforma ya impulsa la búsqueda de contenido multilingüe y basada en voz, una capacidad significativa en un mercado donde las audiencias abarcan docenas de idiomas. JioHotstar dice que está trabajando hacia la publicidad que responde al contexto y la emoción del espectador en lugar de espacios publicitarios y sistemas de recomendación que funcionan más como un diálogo que como una cuadrícula de búsqueda.

La campaña de contratación señala lo agresivamente que el streamer dominante de la India está avanzando en internalizar la capacidad de IA en lugar de depender de herramientas de terceros, una apuesta de que el control sobre la tecnología subyacente se convertirá en un diferenciador competitivo a medida que el mercado madura.