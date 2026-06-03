Rockies 8-2 Angelinos (3 de junio de 2026) Resumen del juego – ESPN (Reino Unido)

ANAHEIM, California — — TJ Rumfield recibió un regalo cuando su largo elevado rebotó en la cabeza de Jo Adell para un jonrón de lo más inusual, y los Rockies de Colorado derrotaron a los Angelinos de Los Ángeles 8-2 el martes por la noche.

Willi Castro conectó un jonrón de tres carreras en la cuarta entrada y Hunter Goodman conectó un jonrón solitario en la segunda. Tomoyuki Sugano (5-4) permitió dos carreras en cinco entradas para los Rockies, que han ganado cuatro de cinco después de perder ocho de nueve.

Castro y Rumfield conectaron jonrones consecutivos en la cuarta entrada ante el abridor Grayson Rodríguez (2-2), quien permitió ocho carreras, ocho hits y tres bases por bolas en 3 2/3 entradas.

Con los Rockies con una ventaja de 7-0, Rumfield envió un batazo profundo entre el jardín derecho y el central, donde la pelota rozó la parte exterior del guante de Adell antes de golpear su cabeza y saltar por encima de la pared.

Hubo una breve confusión en el campo cuando la pelota volvió a los jardines. Rumfield se detuvo en la segunda base, inicialmente inseguro de la decisión, antes de continuar alrededor de las bases.

Goodman conectó su decimoquinto jonrón al jardín izquierdo en el segundo. Ha conectado jonrones en juegos consecutivos. Ezequiel Tovar pegó un elevado de sacrificio en la entrada y Edouard Julien agregó un sencillo productor que puso el 3-0.

El jonrón de tres carreras de Castro al jardín derecho puso el marcador 7-0 en una cuarta entrada de cinco carreras.

Wade Meckler conectó un doble de dos carreras para los Angelinos en la quinta antes de que un trío de relevistas de los Rockies se combinaran para cuatro entradas en blanco.

A continuación

El RHP de los Rockies, Michael Lorenzen (2-7, 7.22 de efectividad) se enfrenta al RHP Walbert Ureña (2-4, 2.44) en el final de la serie el miércoles por la noche.

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