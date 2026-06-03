Mamdani Se Saltó el Desfile; Criminales de Guerra Israelíes no lo Hicieron

Oakland, Ca. (Especial para Informed Comment; Reportaje) – La presencia del Ministro de Finanzas de Israel Bezelal Smotrich (Partido Sionista Religioso) en el Desfile del Día de Israel en la Ciudad de Nueva York el 31 de mayo fue una elección desconcertante como embajador para “fortalecer la imagen de Israel”. Eso sería como que el embajador de EE. UU. ante las Naciones Unidas se codeara con Steve Bannon, Alex Jones o un Proud Boy en la plataforma. Smotrich es un criminal de guerra, según la Corte Penal Internacional. Es cierto que Smotrich y el Ministro de Patrimonio de extrema derecha Amichay Eliyahu del partido fascista Otzma Yehudit (Poder Judío) aparecieron por su cuenta y no habían sido formalmente invitados, por lo que los funcionarios estadounidenses comprometidos a participar en el desfile no sabían que estarían allí. Pero una vez que aparecieron, la mayoría de los políticos de Nueva York se posicionaron junto a ellos en lugar de boicotearlos o denunciarlos.

Hay muchas cosas mal en esta imagen, sobre todo el Sen. Chuck Schumer, el Representante Jerry Nadler, la Gobernadora de Nueva York Kathy Hochul y otros, parados junto a Smotrich para dignificarlo. Smotrich y el Ministro de Finanzas Itamar Ben-Gvir (también del partido Otzma Yehudit – Partido del Poder Judío) son los rostros de los pogromos de Israel en Cisjordania y el genocidio en Gaza. ¿Cómo podrían Schumer y compañía ser tan insensibles y políticamente ciegos? Marchar en solidaridad con criminales de guerra no es una expresión de solidaridad judía ni del judaísmo espiritual. La única razón por la que gente como Smotrich y Ben-Gvir están en el gobierno israelí es porque el PM Benjamin Netanyahu no pudo formar una coalición gobernante sin ellos. Así que reclutó a los Proud Boys israelíes a pesar de sus antecedentes criminales.

Mientras muchos judíos en EE. UU. y en el mundo han divorciado su judaísmo del sionismo debido a las campañas de genocidio de Israel en Gaza y la anexión de Cisjordania, altos funcionarios electos estadounidenses siguen casados con los mitos del domingo de la Escuela del Templo articulados por Golda Meir. A menudo negaba la tragedia de la Nakba palestina (catástrofe), diciendo famosamente, “Llegamos a una tierra estéril y vacía; hicimos que el desierto floreciera a través de un espíritu pionero sólido, creando un santuario democrático próspero para nuestro pueblo exiliado”. Verificación de los hechos por el Prof. Edward Said: “No había desierto vacío. Arrasaron más de 500 pujantes aldeas indígenas, borraron sus nombres árabes del mapa y enterraron su historia bajo sus árboles de pino recién plantados.”

El Alcalde de Nueva York Zohran Mamdani optó por no participar. A diferencia de Schumer, Mamdani reconoce que estar en solidaridad con un criminal de guerra israelí envía el mensaje equivocado, como si aprobaran los pogromos y genocidios. Smotrich respondió a la noticia de la intención de la CPI de arrestarlo hace dos semanas ordenando la destrucción de otro pueblo palestino soberano, Khan al-Ahmar, como una forma de venganza por su acusación. Bajo el liderazgo de Netanyahu, el sionismo se ha pervertido e invertido en un agujero de conejo profundo, contrario a la orgullosa historia del judaísmo ético. El Partido Likud se ha convertido en la versión israelí de MAGA, con una alianza política criminal entre Bibi y el delincuente convicto Donald Trump.

La ausencia de Mamdani en el Desfile del Día de Israel no fue una expresión de antisemitismo. Fue un acto de reconocimiento de que la marca de sionismo de Netanyahu y Smotrich se ha convertido en una mancha en el judaísmo y en todos los que los apoyan. Muchos judíos sienten lo mismo, desde los no practicantes hasta los profundamente observantes. La pregunta operativa no es por qué Mamdani se ausentó, sino por qué cualquier funcionario electo estadounidense dignificaría públicamente a Smotrich y su agenda de anexión de Cisjordania y de arrasar Gaza para dejar espacio para un desarrollo de resort de Trump.

Organizaciones judías como Judíos por la Justicia Racial y Económica (JFREJ) objetan la caracterización del Desfile del Día de Israel como “una celebración de la identidad, el orgullo y la comunidad judía”. Esto se debe a que confunde la identidad de todos los judíos con Israel, y reduce “la identidad judía y la comunidad a ser exclusivamente sobre el estado de Israel”. Esto entra en conflicto con su percepción de que “la identidad judía es un tapiz rico, de múltiples capas a través del lugar y el tiempo”. De hecho lo es. Los esfuerzos por caracterizar a los judíos como un monolito alimentan y fomentan las nuevas, virulentas cepas de antisemitismo; especialmente cuando las fuerzas políticas de izquierda y derecha etiquetan a todos los judíos como sionistas.

Ben Rhodes, ex funcionario de seguridad nacional en la administración de Obama, preguntó: “¿Por qué es polémico que Zohran se salte un desfile por sus principios pero no que los políticos demócratas marchen junto a un fascista como Smotrich? ¿Se da cuenta Schumer de que estar con Smotrich es una aprobación de la limpieza étnica en Cisjordania y Gaza? La directora política de Voz Judía por la Paz, Beth Miller, objetó a la Liga Anti-Difamación (ADL) por condenar la ausencia de Mamdani de lo que llamó, “la celebración judía más grande y visible de la ciudad”. Ella dijo: “Es antisemita equiparar a los judíos con Israel. Lo cual es exactamente lo que está haciendo la ADL al llamar al ‘Desfile del Día de Israel’ una ‘celebración judía’.”



Foto por Robert Bye en Unsplash

El Alcalde Mamdani no fue el único funcionario público que boicoteó el evento. El candidato al Congreso judío de Nueva York y ex contralor de la ciudad Brad Lander también se mantuvo alejado, mientras que los ex alcaldes Michael Bloomberg y Eric Adams asistieron, al igual que el Representante Dan Goldman (a quien Lander está desafiando por su cargo). La Fiscal General del Estado Letitia James calificó su participación diciendo que aunque apoya a Israel, “la islamofobia no tiene cabida en Nueva York. Condeno inequívocamente la retórica odiosa de Bezalel Smotrich.” Lander aclaró su posición vs. la de Goldman diciendo, “Ambos somos orgullosos neoyorquinos judíos. Pero hay diferencias claras y marcadas entre nosotros en lo que respecta a Israel/Palestina. Por ejemplo, Dan Goldman marchó junto al criminal de guerra Bezalel Smotrich ayer, quien lo llamó ‘justo y moral’ hambrear a Gaza. Yo no lo hice.” Mamdani dijo, “la presencia de Smotrich en nuestra ciudad es un ultraje a todo por lo que Nueva York lucha.”

Mientras los sionistas de derecha se quejaban de la ausencia de Mamdani, él no era ni bienvenido ni esperado. La Agencia Telegráfica Judía y el Semanario Judío de Nueva York citaron participantes que no solo estaban contentos con su ausencia, sino que añadieron, “¿Por qué deberías estar en un lugar donde no te gusta?”. Pero agregaron un giro que no coincide con la realidad diciendo, “Él (Mamdani) no promueve la paz. Esto promueve la paz, pero por supuesto que no va a estar aquí.” ¿Paz? No, en el contexto del comportamiento de Israel desde octubre de 2023, el desfile fue una celebración de la esencia de Israel, que ahora incluye genocidio y limpieza étnica. No fue una campaña por la paz, sino una incitación y provocación.