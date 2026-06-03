Revelada la decoración del Fiesta de Sébastien Loeb para el Rallye des Vosges-Grand Est

La cuarta prueba del Campeonato de Francia de Rallyes supondrá el regreso de Sébastien Loeb a la categoría, al volante de un Ford Fiesta WRC, y una vez más con Laurène Godey como copiloto. La decoración del coche se reveló este martes y, como suele ser el caso, cuenta con los patrocinadores de toda la vida del alsaciano, Red Bull y Bardahl.

Loeb ya ha participado en varias pruebas del CFR con un WRC de la era 2017-2021, cuando ya había ganado en 2019 en el Rallye des Vosges-Grand Est, así como en el Rallye du Var con un Hyundai i20 WRC. El nueve veces campeón del mundo de rallyes estaba en ese momento inscrito en un programa parcial con la marca coreana en el WRC, y la entrada en el CFR fue posible porque Hyundai inscribió el coche con su equipo de fábrica.

Durante la edición de 2026 del rally, Sébastien Loeb se convertirá en el primer piloto en inscribirse en un WRC de esta época como competidor privado en el Campeonato de Francia de Rally.

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