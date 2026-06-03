La fiesta de caza

“The Hunting Party” ha sido cancelada después de dos temporadas en NBC.

La serie, que emitió su episodio final el 7 de mayo, tuvo como protagonista a Melissa Roxburgh como la ex perfiladora del FBI Rebecca “Bex” Henderson, quien lideró un pequeño equipo de investigadores que fue “reunido para rastrear y capturar a los asesinos más peligrosos que el mundo haya visto, todos los cuales acaban de escapar de “The Pit”, una prisión gubernamental ultrasecreta que no se supone que exista”, según la descripción oficial, que continua: “Pero mientras Bex corre para atrapar a estos asesinos antes de que sea demasiado tarde, descubrirá que lo más retorcido que los peligrosos fugitivos que persigue es la propia prisión de la que acaban de escapar, porque “The Pit” no era solo una prisión.”

Junto con Roxburgh, el elenco incluía a Nick Wechsler, Patrick Sabongui, Josh McKenzie y Sara Garcia. La serie fue creada por JJ Bailey, quien se desempeñó como co-showrunner junto a Jake Coburn. Los productores ejecutivos incluían a Bailey, Coburn, al director Thor Freudenthal y al escritor Michael Jones Morales. Universal Television fue el estudio.

La noticia de la cancelación llega semanas después de la presentación anual de NBCUniversal en los upfronts. Junto con “The Hunting Party”, NBC también canceló la comedia de primer año “Stumble” y el drama de segunda temporada “Brilliant Minds”. “Law & Order”, “Law & Order: Special Victims Unit”, “Chicago Fire”, “Chicago Med”, “Chicago P.D.”, “Happy’s Place”, “St. Denis Medical” y “The Fall and Rise of Reggie Dinkins” fueron renovadas. Durante la temporada 2026-2027, NBC estrenará dos nuevos dramas (un reboot de “The Rockford Files” y una serie sobre una familia de fuerzas del orden llamada “Line of Fire”) y dos nuevas comedias (un programa de detectives llamado “Sunset P.I.” y una historia de amor en la madurez llamada “Newlyweds”).