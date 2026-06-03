Fotos muestran avión de la Guardia Nacional de Alaska dañado en el teatro de guerra de Irán

Un avión perteneciente a la Guardia Nacional de Alaska parece haber sido dañado durante operaciones vinculadas a la Operación Furia Épica como parte de los esfuerzos militares estadounidenses contra Irán, según informes en línea. Hasta ahora, funcionarios de defensa se han negado a confirmar si personal o equipo de la Guardia Nacional de Alaska están participando en la campaña.

La semana pasada, el medio de noticias de la industria de defensa The War Zone publicó fotos de un KC-135 Stratotanker transitando por una base aérea británica. En las imágenes, realizadas por el fotógrafo Andrew McKelvey, la parte trasera inferior de la fuselaje y los estabilizadores de las alas están “salpicados con reparaciones temporales por daños de metralla” según un artículo de The War Zone. El avión también parece estar sin su boom de reabastecimiento, la probóscide que se extiende desde debajo de la cola para bombear combustible a otras aeronaves.

En las fotografías, el número de cola del Stratotanker es visible, identificando el avión de reabastecimiento como perteneciente al Ala 168 de la Guardia Nacional Aérea de Alaska, con sede en la Base de la Fuerza Aérea de Eielson, a las afueras de Fairbanks. La misión del ala incluye el reabastecimiento en vuelo, una táctica de aviones grandes descargando grandes cantidades de combustible a aeronaves, que van desde aviones de combate hasta helicópteros de rescate, en el aire.

Fotografías de un fotógrafo diferente publicadas la semana pasada por otro blog, The Aviationist, muestran el mismo avión. La cola incluye las letras “AK” pintadas sobre un oso polar blanco.

Además de las fotografías, el informe de The War Zone se basa en datos de vuelo disponibles públicamente y publicaciones en redes sociales recopiladas de diversas fuentes.

Según la información de Flight Radar 24, el Stratotanker salió de Eielson el 5 de marzo, solo días después de que las fuerzas militares estadounidenses e israelíes comenzaran a bombardear objetivos iraníes el 28 de febrero. A lo largo de marzo, según registros de vuelo públicos, el avión estuvo basado en el Aeropuerto Ben Gurion al sureste de Tel Aviv, donde, según The War Zone, decenas de aviones de reabastecimiento estadounidenses estaban desplegados como parte de la Operación Furia Épica.

No hay registros públicos de vuelo conectados al Stratotanker hasta abril y la mayor parte de mayo, hasta que aparentemente voló a través de Inglaterra camino a Estados Unidos a fines del mes pasado.

No está claro cuántos aviones, personal o unidades de la Guardia Nacional Aérea de Alaska están actualmente desplegados en relación con el esfuerzo de guerra contra Irán.

Un portavoz de la Guardia Nacional de Alaska remitió todas las preguntas sobre la Operación Furia Épica al Comando Central de EE. UU.

Un portavoz de CENTCOM, con sede en la Base de la Fuerza Aérea de MacDill en Florida, se negó a responder preguntas en el registro o proporcionar información específica sobre las unidades de la Guardia Nacional de Alaska desplegadas como parte de las operaciones militares en curso, citando la necesidad de proteger a los miembros del servicio y la seguridad operativa.

La Guardia Nacional de Alaska no ha publicado comunicados informativos o imágenes relacionadas con un despliegue en el extranjero durante los últimos meses.

Gran parte de la Operación Furia Épica ha sido llevada a cabo por aeronaves militares, y el reabastecimiento en vuelo es fundamental para mantener suministradas a las aeronaves durante vuelos largos. Un informe del 12 de mayo del Servicio de Investigación del Congreso, compuesto por informes públicos de daños a las aeronaves militares estadounidenses, señaló que entre los 42 registros de daños o pérdidas se encontraban siete KC-135 Stratotankers, aunque los hallazgos se publicaron antes de que surgieran fotos del avión basado en Alaska. El informe señaló que el Departamento de Defensa “no ha publicado una evaluación integral de las pérdidas en combate” de la Operación Furia Épica.

El número de cola está asociado con un Stratotanker fabricado en 1964, el año anterior a que Boeing dejara de fabricarlos. Todos los casi 400 KC-135 actualmente en operación en las fuerzas armadas estadounidenses se remontan a esa era de la Guerra Fría.

La aeronave tiene la palabra “Tetlin” pintada en la parte superior de su cola. El nombre es un homenaje al pueblo del Interior de Alaska, uno de varios seleccionados para honrar los lazos duraderos entre los aviadores militares y las comunidades nativas de Alaska, según fotografías de una ceremonia de dedicación publicada por la Guardia Nacional de Alaska el verano pasado.

El Ala 168 actualmente tiene 12 Stratotankers asignados a la unidad. Esa cifra aumentó en abril después de una larga campaña del senador republicano de Alaska, Dan Sullivan, para asignar más tanqueros al portafolio del estado dada su vasta geografía y alto número de aviones de combate avanzados.