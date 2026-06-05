Mundial 2026: Breel Embolo de Suiza obtuvo permiso para viajar a EE. UU. tras un retraso

El delantero suizo Breel Embolo ha obtenido su autorización Esta y puede viajar a Estados Unidos para unirse al resto de sus compañeros mientras se preparan para el Mundial de 2026.

Embolo no viajó con el equipo suizo el martes porque su Esta, un sistema automatizado que determina si un visitante internacional es elegible para ingresar a Estados Unidos sin una visa tradicional, había sido puesto bajo revisión.

“Acabamos de ser informados de que el visado de Breel Embolo ha sido aprobado”, afirma un comunicado de la federación suiza de fútbol.

“Por lo tanto, podrá viajar a Estados Unidos. Se espera que se una al equipo el viernes por la tarde”.

La revisión de Esta de Embolo estaba relacionada con un fallo de un tribunal suizo sobre un altercado en el que Embolo estuvo involucrado en Basilea en 2018.

El jugador de 29 años, que marcó 23 goles en 85 partidos con su país y jugó en los Mundiales de 2018 y 2022, fue condenado en 2023 por realizar múltiples amenazas y se le impuso una multa suspendida.

Después de que el veredicto fuera confirmado en apelación, los medios suizos informaron en abril que el delantero del Stade Rennais había decidido no llevar el caso al Tribunal Federal, por lo que la sentencia era definitiva.

El miércoles asistió a una cita en la embajada de Estados Unidos en Berna antes de recibir la aprobación.

Suiza tendrá su sede en San Diego para la Copa del Mundo, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos, y comenzará su campaña contra Qatar el 13 de junio en Santa Clara.

Sus otros partidos del Grupo B serán contra Bosnia y Herzegovina en Inglewood el 18 de junio y contra el coanfitrión Canadá en Vancouver el 24 de junio.