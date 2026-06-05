Jan de Nul gana contrato para excavar vía fluvial de 10 mil millones de dólares en Argentina

Por Jonathan Gilbert

5 de junio de 2026 (Bloomberg) – La draga belga Jan de Nul NV y su socio local Servimagnus SA ganaron el jueves un contrato de 25 años del gobierno de Argentina para mejorar la principal ruta comercial del país en una concesión eclipsada por acusaciones de influencia china.

Jan de Nul, que ha dragado la ruta marítima del río Paraná desde la década de 1990, superó una oferta de la empresa belga DEME Group NV. La vía navegable va desde el estuario del Río de la Plata en Buenos Aires hasta el centro de exportación de cultivos de Rosario y más allá. Rosario fue el año pasado el mayor proveedor mundial de semillas oleaginosas y cereales.

La licitación se convirtió en un punto álgido de las tensiones geopolíticas más amplias entre Estados Unidos y China en América Latina, ya que el presidente argentino Javier Milei se ha alineado con la administración Trump en otros temas. Lo que en el papel parecía una competencia inocua entre dos dragas belgas se convirtió en una bola de nieve entre los socios estadounidenses de DEME que presentaban al consorcio de Jan del Nul como un grupo respaldado por China.

Jan de Nul y Servimagnus negaron repetidamente las acusaciones del consorcio DEME sobre la influencia china, que fueron llevadas a la administración Trump en vano. A

Cumplir el contrato, licitado por la administración de Milei como parte de su impulso para modernizar la infraestructura a través de inversión privada, requerirá alrededor de 10 mil millones de dólares de gasto para profundizar y mejorar el canal del río.

Está en juego una arteria crítica para la economía argentina. Alrededor del 80% de las exportaciones de semillas oleaginosas y cereales del país se mueven a lo largo del Paraná, y la agricultura sigue siendo el mayor sector exportador de Argentina, representando aproximadamente el 60% de las ventas al exterior, incluso cuando el petróleo ha comenzado a desempeñar un papel más importante.

El contrato lleva años preparándose. La concesión anterior de Jan de Nul expiró en 2021, pero el gobierno argentino en ese momento no logró completar una licitación de reemplazo. La compañía permaneció en funcionamiento bajo extensiones temporales, un sistema que, según los comerciantes, contribuyó a ineficiencias y mayores peajes en los ríos.

La administración de Milei lanzó una nueva subasta el año pasado que incluía planes para ampliar la ruta marítima, pero el proceso fue descartado después de que surgieran acusaciones de favoritismo hacia Jan de Nul.

Una característica central del contrato es la tan esperada profundización de la ruta marítima hacia Rosario. La profundidad aumentaría de 36 pies a 40 pies, con disposiciones para estudiar si eventualmente puede alcanzar los 44 pies.

Eso renovará un corredor comercial crucial en una región donde China ha estado haciendo avances durante años, pero donde Estados Unidos, bajo el presidente Donald Trump, ha renovado su interés y ha encontrado un aliado en Milei. El enfrentamiento se desarrolló cuando DEME, respaldada por inversores estadounidenses, incluido KKR & Co., destacó ante los funcionarios del gobierno estadounidense los vínculos pasados ​​de Servimagnus con China en Argentina.

En los últimos años, la sequía ha dejado al descubierto la debilidad de la vía fluvial. Los marineros han tenido que navegar por un canal con pasajes estrechos y condiciones de calado cambiantes que aumentan los costos, retrasan los envíos y, en ocasiones, dejan a los buques varados.

Se espera que la expansión mejore la competitividad de la industria agrícola de Argentina al permitir que se cargue río arriba más harina de soja, la mayor exportación individual del país. Eso reduciría la necesidad de costosas recargas en los puertos del Atlántico antes de que los buques partan hacia los mercados extranjeros.

El gobierno de Milei está planeando mejorar la vía fluvial, junto con aranceles de exportación más bajos, para estimular la producción agrícola. Si bien Argentina sigue siendo un peso pesado agrícola, los productores han luchado con cuellos de botella logísticos e impuestos que han erosionado su competitividad frente a sus rivales en Brasil, donde la producción agrícola se ha expandido constantemente durante décadas.

© 2026 Bloomberg LP

Este artículo contiene informes de Bloomberg, publicados bajo licencia.