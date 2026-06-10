El nuevo musical ‘Hijas’ es una conmovedora exploración de la familia, la historia y los ‘desaparecidos’ de Argentina – The Ithaca Voice

ITHACA, NY – “Hijas: Un Nuevo Musical” es un espectáculo profundamente conmovedor que utiliza la conexión entre madre e hija para dar vida a la historia de “Los Desaparecidos” en la Argentina de la década de 1970, cuando decenas de miles de personas fueron desaparecidas por los gobernantes militares del país.

“Daughters (Hijas)” se estrenó en Kitchen Theatre Company el 4 de junio y se extenderá hasta el 14 de junio.

El musical teje dos relaciones de madre e hija separadas por un lapso de 40 años para explorar cuestiones de identidad y conexión cultural, protestando contra el poder opresivo y la reunificación familiar.

En 1978, la historia sigue a Clara, una joven activista en Argentina, y su madre, Claudia, que viven bajo el régimen opresivo de la junta militar que controló el país de 1976 a 1983. Se estima que los militares mataron o desaparecieron hasta 30.000 personas durante ese tiempo mientras intentaban sofocar la oposición de izquierda. Más tarde, las vidas perdidas pasaron a ser conocidas colectivamente como “Los Desaparecidos”.

El programa nos lleva 40 años hacia el futuro a la ciudad de Nueva York en 2018, donde Andrea es una curiosa estudiante universitaria que toma una clase de estudios latinoamericanos en la Universidad de Nueva York y anhela saber más sobre su herencia argentina. Su madre, Mariana, es una mujer que desea dejar la tensa historia de Argentina en el pasado y centrarse en la vida que construyó para ella y su hija en Estados Unidos.

“Daughters (Hijas)” comienza con “Generación de Cambio” cantada por jóvenes manifestantes en Argentina y luego pasa a un aula contemporánea que estudia la junta militar de Argentina. A medida que avanza la historia, la puesta en escena paralela de ambas líneas temporales y la repetición de escenas particulares fortalece la conexión entre el pasado y el presente.

La primera semilla del musical llegó cuando la directora Courtney Young Socher estuvo en el Museo del Vidrio de Murano en 2016 y vio una exhibición de ropa infantil esculpida en vidrio. La obra, llamada “Identidad Desaparecida”, que se traduce como “identidad perdida”, fue realizada por Silvia Levenson, una artista argentina que emigró a Italia en 1981.

La exposición conmovió profundamente a Socher. Le llevó el catálogo a su colega Saviana Stanescu, profesora y catedrática de estudios de teatro en Ithaca College, quien comenzó a escribir escenas inspiradas en esta pieza de la historia argentina. Socher y Stanescu luego se acercaron a Julián Mesri, un compositor y letrista radicado en la ciudad de Nueva York, para unirse a la colaboración.

Mesri tuvo una experiencia similar cuando fue al Museo del Barrio en la ciudad de Nueva York y vio una exposición patrocinada por Las Madres de Plaza de Mayo, una organización de derechos humanos en Argentina formada por las madres de los desaparecidos que fueron secuestrados, torturados y asesinados durante la junta militar.

“Era una exposición que en ese momento había recorrido todo el mundo. Y estaba relacionado con el mismo tema al que estaba vinculada la exposición de Silvia Levenson, que es la idea no solo de los 30.000 desaparecidos, sino del hecho de que estas personas desaparecidas tenían entre 14 y 24 años, creo. Y ya sabes, al ser Argentina un país católico, muchas de ellas tenían relaciones y muchas estaban embarazadas. Y los niños fueron básicamente entregados a familias de militares”.

Mesri nació en Argentina en 1986, poco después del fin de la junta. Pero sus padres vivieron directamente la dictadura.

“Y por eso tengo esa historia en mi historia”, dijo.

Mesri describe la música como el motor emocional de este musical. Tomaría las escenas dramáticas que escribió Stanescu y elegiría el momento más poderoso para centrar las canciones.

Stanescu, originaria de Rumania, se basó en sus propias experiencias personales al vivir bajo la dictadura de Nicolae CeauÈ™escu y protestar contra ella. Las resonancias que encontró entre Argentina y Rumania fueron sorprendentes.

“En términos de la historia, me siento muy conectado con ella”, dijo Stanescu.

Como letrista bilingüe, Mesri ha creado canciones que fusionan el español y el inglés a la perfección. La emoción se comunica claramente a través de la música y las voces de los intérpretes.

Mesri dijo que se propuso fusionar los sonidos modernos de Nueva York y el mundo del teatro musical con “los sonidos tradicionales del tango”. [â€¦] los sonidos revolucionarios del folklore, una especie de música folklórica de esa época, además de la música de baile. [and] rock nacional, que es una especie de rock de protesta de esa época”.

La coproductora y coreógrafa Priscilla Hummel, formada en ballet clásico, jazz, tap y teatro musical, había estado mínimamente expuesta al tango antes de trabajar en “Daughters (Hijas)”.

â€œCreí que era realmente importante al menos arraigar la base de los estilos de danza dentro de los estilos de música que obtuvimos de nuestro compositor”, dijo Hummel, “pero también permitir que el estilo narrativo del teatro musical nos permitiera romper un poco el molde”.

Después de “diez años de imaginar”, como dijo Mesri, “Daughters (Hijas)” ha llegado a una producción completamente escenificada con el apoyo del Finger Lakes New Works Festival y Walking On Water Productions.

Mesri y Stanescu describieron Ítaca como un lugar perfecto para el desarrollo de un nuevo musical. Con lugares como Kitchen Theatre Company y el departamento de teatro de Ithaca College, el talento y los recursos necesarios para un trabajo de desarrollo intensivo están fácilmente disponibles.

“Es realmente enorme desarrollar un nuevo musical, una nueva historia desde cero”, dijo Stanescu. “Porque la industria de Broadway y del teatro generalmente se basa en musicales antiguos, musicales clásicos o musicales basados ​​en películas”.

Parte del poder de este nuevo musical radica en la forma en que conecta a la audiencia con la historia de una familia impactada y al mismo tiempo da vida colectiva a Los Desaparecidos. En “Hijas”, las activistas que fueron arrebatadas de sus vidas no son víctimas pasivas. Protestan, bailan y sueñan con un futuro sin miedo. Cantan sobre la revolución, sus esperanzas y su dolor.

A pesar de la pesadez del momento histórico en el que está arraigada esta obra, es en última instancia una historia de reunificación familiar y esperanza. “Daughters (Hijas)” no teme dejar que temas graves y trágicos coexistan con la alegría, el humor y el amor.

La clara visión como director de Socher, la escritura evocadora e inteligente de Stanescu, las eclécticas composiciones musicales de Mesri y la interpretación coreografiada de los actores bajo la dirección de Hummel han creado un espectáculo con una significativa profundidad de sentimiento y rango emocional. Esta historia de separación forzada y reconexión elegida permanecerá con el público mucho después de abandonar el teatro.

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