El Ministerio de Transición Digital lanza la iniciativa nacional “Rally IA Future Lab”

Esta iniciativa se inscribe, de conformidad con las Altas Directrices Reales en favor del desarrollo digital, la innovación y la valorización del capital humano, en la continuidad de la dinámica “AI Made in Marruecos”, indica un comunicado del ministerio. Su objetivo es hacer de la inteligencia artificial una palanca para la soberanía tecnológica, la competitividad económica y la transformación de la acción pública, ya que pretende reunir talentos, conocimientos y ecosistemas públicos, privados, académicos e internacionales en torno a soluciones concretas, diseñadas en Marruecos y adaptadas a las necesidades reales de los ciudadanos, de la administración y de la economía nacional.

La edición inaugural del “Rally IA Future Lab” se celebrará del 16 al 20 de junio en Merzouga, en la región de Draç-Tafilalet, precisa la misma fuente, señalando que esta iniciativa, que tiene la ambición de llegar a 5.000 participantes divididos en varias cohortes en todo el Reino, comienza con una primera edición que reúne a 1.000 participantes, entre investigadores, ingenieros, estudiantes, empresarios y desarrolladores.

Durante cinco días, los participantes se movilizarán en torno a un programa intensivo que combina capacitación, experimentación, creación de prototipos y apoyo, con el fin de promover el surgimiento de proyectos de alto impacto en las áreas de modernización de los servicios públicos, eficiencia administrativa, inclusión digital y competitividad económica. El programa también aprovecha los logros del RamadanIA Hackathon, desplegado en las doce regiones del Reino, que movilizó a más de 700 participantes y una cincuentena de mentores, antes de una fase final organizada en Rabat que reunió a cerca de 170 talentos seleccionados. Esta dinámica permitió distinguir varios equipos por la madurez de sus soluciones y confirma el potencial de los jóvenes marroquíes en el ámbito de la IA.

A través del “Rally IA Future Lab”, el ministerio pretende instalar una arquitectura sostenible de innovación, basada en el aumento de habilidades, la experimentación y la transición gradual de ideas hacia soluciones operativas. Con esta iniciativa, Marruecos confirma su deseo de construir una soberanía tecnológica real, acelerar la innovación local y consolidar su lugar entre los actores emergentes de la IA a escala internacional, concluye el comunicado.