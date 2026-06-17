Las exportaciones argentinas de limón aumentan un 36% en valor y alcanzan su máximo en 20 años

La cadena exportadora de limón de Argentina registró un desempeño histórico en los primeros cuatro meses de 2026, con ingresos por exportaciones que aumentaron un 36% interanual a 108 millones de dólares.

Las cifras, procesadas conjuntamente por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Integración Internacional y la Subsecretaría de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores, arrojaron también un aumento del 50% en el volumen exportado, que alcanzó las 50.085 toneladas.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, dependiente del Ministerio de Economía, dijo que el resultado se debió en gran medida a un fuerte aumento en las exportaciones de limones frescos. Los envíos de limones frescos aumentaron un 76% en volumen y un 129% en ingresos, generando 26 millones de dólares. Eso representó un aumento de 14,7 millones de dólares respecto al mismo período del año pasado.

DatamarLos datos de tráfico de contenedores marítimos de Argentina muestran un aumento de casi el 80% en los envíos de cítricos de Argentina. El siguiente cuadro muestra los volúmenes mensuales:

Exportaciones de cítricos | Argentina | Enero de 2023 – abril de 2026 | TEU

Fuente: DataLiner (haga clic aquí para solicitar una demostración)

Derivados industriales y precios más altos respaldan el récord

Los subproductos industriales del limón también contribuyeron al récord de exportación en los primeros cuatro meses del año.

Las exportaciones de jugo de limón concentrado aumentaron un 23,6% en volumen y un 67,1% en valor, generando US$ 32,4 millones. El resultado representó un aumento de 13 millones de dólares respecto al año anterior.

En el informe destacó el aceite esencial de limón, que alcanzó un récord de ventas de US$ 48,2 millones, un 6% por encima del nivel registrado en 2025. El precio internacional del aceite de limón alcanzó los US$ 24.477 por tonelada, un 9% más que el período anterior.

Destinos de exportación

La ventana de producción de Argentina, que coincide con la temporada alta de cosecha en el hemisferio sur, ayudó a fortalecer la capacidad del país para abastecer industrias y cadenas de consumo en Europa y Estados Unidos.

Los principales mercados de la cadena exportadora de limón argentino fueron Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos, Rusia e Italia.

El informe oficial de la Secretaría de Agricultura también destacó nuevos flujos comerciales y fuertes aumentos en mercados compradores específicos. Las exportaciones a China aumentaron un 921%, mientras que los envíos a España aumentaron un 729%. Francia registró un crecimiento del 640%, Japón del 217% y Grecia del 176%.

Fuente: SAGYP

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