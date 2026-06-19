¡Benny EXPLOSIÓN! Benintendi aplasta el grand slam del emergente en el octavo para levantar a los Sox

NUEVA YORK – Andrew Benintendi jugó una vez para los Yankees y eso ocurrió durante la segunda mitad de la temporada 2022. Cuatro años después, como miembro de los Medias Blancas, regresó para perseguirlos en una victoria por 5-1 el jueves por la noche.
Benintendi no empezó el partido. Pero con el marcador empatado a 1 en la octava entrada, los Medias Blancas tenían las bases llenas con un out cuando el manager de los Yankees, Aaron Boone, decidió sacar del juego al zurdo Tim Hill a favor de Camilo Doval. El cambio se realizó porque Hill no tenía ningún control de sus lanzamientos. Jacob González y Tristan Peters fueron golpeados por lanzamientos para llenar las bases.
Benintendi entró como bateador emergente de Randal Grichuk, otro ex Yankee. Todo lo que Benintendi quería hacer era meter el balón en lo profundo de los jardines para anotar al menos una carrera.
â€”No estaba intentando hacer demasiado. [Doval] recibe muchos rodados y yo estaba tratando de levantar algo”, dijo Benintendi.
Después de entrar a la caja de bateo, Benintendi hizo swing al primer lanzamiento y conectó un grand slam para convertir el juego en cuatro carreras. Marcó el cuarto Slam de su carrera. También fue el primer slam emergente de un bateador de los Medias Blancas desde que Orlando Hudson hizo el truco el 29 de septiembre de 2012 contra los Rays.
“Estaba buscando una de sus rectas”, dijo Benintendi. â€œ[Doval] Tiene esa 4 costuras y una plomada. Estaba más centrado en la velocidad”.
El derecho Sean Burke tampoco inició el juego, pero lanzó la mayor parte detrás del abridor Bryan Hudson. Burke ponchó a ocho en siete entradas y un tercio, permitiendo una carrera y cinco hits. Las entradas lanzadas igualaron el récord de su carrera, ocurrido el 26 de abril de este año contra los Nacionales. En ese juego lanzó la mayor parte también detrás del abridor Hudson.
“Tenía un plan de juego realmente bueno”, dijo Burke. “Yo y [catcher Edgar Quero] Estuvimos en la misma página esta semana. Fuimos bastante diligentes a la hora de atacar a los muchachos y conseguir el primer strike. Convocó un gran partido hoy”.
Para el manager Will Venable, Burke superó las expectativas.
â€œ[Burke] estuvo sobresaliente, dominante con la recta. Para superar ese juego, no sólo darnos la oportunidad de ganar, minimizó la ofensiva de los Yankees por completo”, dijo Venable.
Burke estaba contento de haber vencido a los Yankees. Creció en Shrewsbury, Massachusetts, y se convirtió en fanático de los Medias Rojas. Los Medias Rojas son el mayor rival de Nueva York.
“Crecí siendo fanático de los Medias Rojas, así que este es para mis hijos en Boston”, dijo.
Los White Sox han tenido un calendario difícil este mes. Desde el 5 de junio, los Medias Blancas tienen marca de 6-5 contra equipos que tienen récords superiores a .500. Esto muestra claramente que será difícil lidiar con Chicago. Los White Sox ahora van a Detroit y se enfrentan a Tarik Skubal el viernes por la noche.
Recuerde, Benintendi jugó en los White Sox de 2024, que perdieron un récord de Grandes Ligas con 121 juegos. Él ve una diferencia con el equipo de este año.
“Enfrentarnos a esos equipos y tener cierto éxito, eso nos da mucha confianza con este grupo joven”, dijo Benintendi. â€œEste grupo ha sido increÃble este aÃ±o. Nos gusta divertirnos mucho. Ya sea que ganemos o perdamos la noche anterior, debemos presentarnos al día siguiente y competir por esa victoria. También nos gusta divertirnos fuera del campo. Aquí hay muchas buenas amistades”.