¡Benny EXPLOSIÓN! Benintendi aplasta el grand slam del emergente en el octavo para levantar a los Sox

Benintendi no empezó el partido. Pero con el marcador empatado a 1 en la octava entrada, los Medias Blancas tenían las bases llenas con un out cuando el manager de los Yankees, Aaron Boone, decidió sacar del juego al zurdo Tim Hill a favor de Camilo Doval. El cambio se realizó porque Hill no tenía ningún control de sus lanzamientos. Jacob González y Tristan Peters fueron golpeados por lanzamientos para llenar las bases.