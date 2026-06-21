Las preocupaciones sobre el esquinero de los Bills se están filtrando silenciosamente y serán un tema candente en julio

The Buffalo Bills certainly paid plenty of attention to the highly important position this offseason.
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Los Buffalo Bills ciertamente prestaron mucha atención a esta importante posición esta temporada baja.
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With cornerbacks Christian Benford and Maxwell Hairston returning, the Bills dealt away longtime nickel Taron Johnson while adding free agent Dee Alford as the presumed replacement.
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Con el regreso de los esquineros Christian Benford y Maxwell Hairston, los Bills canjearon al veterano níquel Taron Johnson y agregaron al agente libre Dee Alford como presunto reemplazo.
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Then, in the NFL Draft, Buffalo moved up to select Ohio State cornerback Davison Igbinosun at No. 62 overall and subsequently used a seventh-rounder on Missouri speedster Toriano Pride.
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Luego, en el Draft de la NFL, Buffalo ascendió para seleccionar al esquinero de Ohio State, Davison Igbinosun, en el puesto 62 en general y posteriormente utilizó una séptima ronda contra el velocista de Missouri, Toriano Pride.
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"We needed [cornerback] depth, and I firmly believe you have to be able to rush the passer, [and] you have to be able to cover. And we needed more depth in the room in order to do that," said Bills' first-year defensive coordinator Jim Leonhard, who played 10 NFL seasons as a safety.
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“Necesitábamos [cornerback] profundidad, y creo firmemente que hay que poder presionar al pasador, [and] tienes que poder cubrir. Y necesitábamos más profundidad en la sala para poder hacer eso”, dijo el coordinador defensivo de primer año de los Bills, Jim Leonhard, quien jugó 10 temporadas en la NFL como safety.
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Even after the aforementioned additions, however, the Bills aren't as deep as Leonhard seemingly wants them to be at cornerback.
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Sin embargo, incluso después de las adiciones antes mencionadas, los Bills no son tan profundos como Leonhard aparentemente quiere que sean como esquinero.
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In terms of full-time outside cornerbacks, Buffalo has Benford, Hairston and Igbinosun. Ideally, they would carry at least one more capable starter on the bench to guard against injury.
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En términos de esquineros externos de tiempo completo, Buffalo tiene a Benford, Hairston e Igbinosun. Idealmente, tendrían al menos un titular más capaz en el banco para protegerse contra lesiones.
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"We need more depth. You need more starters in a secondary. You can never have enough guys who can cover," said Leonhard during his OTAs press conference.
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“Necesitamos más profundidad. Necesitas más titulares en la secundaria. Nunca puedes tener suficientes jugadores que puedan cubrir”, dijo Leonhard durante su conferencia de prensa de las OTA.
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Although it's not a glaring problem heading into training camp, it has the potential to quickly become one. One early injury could force the Bills to make a summertime addition.
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Aunque no es un problema evidente de cara al campo de entrenamiento, tiene el potencial de convertirse en uno rápidamente. Una lesión temprana podría obligar a los Bills a realizar una incorporación durante el verano.
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Should Benford, Hairston or Igbinosun ever become unavailable at any point, the quality of the cornerback depth will suddenly look thin. Buffalo already lost one potential reserve when 2025 draft pick Dorian Strong was declared out for 2026 due to a neck injury.
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Si Benford, Hairston o Igbinosun alguna vez dejaran de estar disponibles en algún momento, la calidad de la profundidad del esquinero de repente se vería escasa. Buffalo ya perdió una reserva potencial cuando la selección del draft de 2025, Dorian Strong, fue declarada fuera para 2026 debido a una lesión en el cuello.
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Don't let it happen again
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No dejes que vuelva a suceder
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In today's pass-happy NFL where the injury rate is high, the teams that are healthy enough to cover and pressure the passer are usually the ones who advance furthest.
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En la NFL actual, donde la tasa de lesiones es alta, los equipos que están lo suficientemente sanos para cubrir y presionar al pasador suelen ser los que avanzan más lejos.
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Above all, the Bills need reliable reserves when the postseason rolls around.
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Por encima de todo, los Bills necesitan reservas confiables cuando llegue la postemporada.
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In last January's loss to the Denver Broncos, Buffalo was playing without Hairston. As it turned out, Dane Jackson was forced to fill in for a play and promptly surrendered a touchdown in the eventual overtime loss.
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En la derrota de enero pasado ante los Denver Broncos, Buffalo jugaba sin Hairston. Al final resultó que, Dane Jackson se vio obligado a reemplazar una jugada y rápidamente permitió un touchdown en la eventual derrota en tiempo extra.
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One year earlier, in the 2024 AFC Championship Game against the Kansas City Chiefs, Benford went out early with a concussion. Patrick Mahomes proceeded to exploit the overmatched Kaiir Elam. The Bills lost by three points.
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Un año antes, en el Juego de Campeonato de la AFC de 2024 contra los Kansas City Chiefs, Benford salió temprano por una conmoción cerebral. Patrick Mahomes procedió a explotar al superado Kaiir Elam. Los Bills perdieron por tres puntos.
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Tre'Davious White is the easy answer
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Tre’Davious White es la respuesta fácil
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Veteran Tre'Davious White remains unsigned on the free agent market after proving himself during a 2025 comeback season. We recently wrote about the 31-year-old's availability with many in Bills Mafia wondering if the fan favorite will return for another ride.
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El veterano Tre’Davious White permanece sin firmar en el mercado de agentes libres después de demostrar su valía durante una temporada de regreso en 2025. Recientemente escribimos sobre la disponibilidad del jugador de 31 años y muchos en Bills Mafia se preguntan si el favorito de los fanáticos regresará para otro viaje.
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White, the Bills' 2017 first-round draft pick, returned to the organization after one year away, showing that he was finally fully healthy again after his career was sidetracked by ACL and Achilles tears.
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White, la selección de primera ronda de los Bills en 2017, regresó a la organización después de un año fuera, demostrando que finalmente estaba completamente sano nuevamente después de que su carrera se viera desviada por los desgarros del ligamento cruzado anterior y el tendón de Aquiles.
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With a training camp injury sidelining Hairston for the first six weeks of his rookie season, White stepped up and seized the starting role opposite Benford. He made 16 regular season starts, providing sufficient pass coverage. He limited opposing receivers to 5.3 yards per target, and quarterbacks completed only 51.1 percent against him.
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Con una lesión en el campo de entrenamiento que dejó fuera a Hairston durante las primeras seis semanas de su temporada de novato, White dio un paso al frente y tomó el papel titular frente a Benford. Hizo 16 aperturas en la temporada regular, brindando suficiente cobertura de pase. Limitó a los receptores rivales a 5,3 yardas por objetivo, y los mariscales de campo completaron sólo el 51,1 por ciento contra él.
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Rationally speaking, the Bills would be wise to bring back White and prevent cornerback depth from becoming a problem.
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Racionalmente hablando, los Bills harían bien en traer de vuelta a White y evitar que la profundidad de los esquineros se convierta en un problema.
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