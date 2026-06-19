México se convierte en el primer país en llegar a la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo

GUADALAJARA, México — México aprovechó un error defensivo de Corea del Sur para ganar 1-0 y convertirse en el primer equipo en avanzar a la etapa eliminatoria de la Copa del Mundo el jueves, enviando a los fanáticos a las calles de todo el país para celebrar.

Es un gran triunfo para un equipo que no logró salir de la fase de grupos en 2022 y ahora ha ganado dos veces en suelo local frente a multitudes jubilosas. Los jugadores de México celebraron en el mediocampo y saludaron a los fanáticos que vitoreaban y cantaban desde las gradas llenas del Estadio Akron.

Tan pronto como sonó el silbato final, los mariachis comenzaron a cantar en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, mientras miles de personas llegaban desde todas direcciones. Algunas calles de Guadalajara estaban llenas de conductores tocando bocinas y fanáticos entonando cánticos y ondeando banderas mexicanas.

Luis Romo anotó en el minuto 50 después de que el portero de Corea del Sur, Kim Seung-gyu, chocara con el defensa Lee Gi-hyuk y dejara caer el balón dentro del área. Romo encontró fácilmente la red abierta después de recoger el balón suelto.

Los surcoreanos estuvieron cerca de igualar en el minuto 87 cuando el portero de México, Raúl Rangel, detuvo un cabezazo desde corta distancia de Cho Gue-sung, luego realizó una parada aún mejor en el intento de Yang Hyun-jun en el rebote, extendiendo su brazo derecho para evitar que el balón cruzara la línea.

“Fue muy rápido, fue pura reacción,” dijo Rangel. “Realmente no podría decirte qué vi, porque recuerdo el momento del impacto con mi compañero de equipo y yo con el balón.”

México ganó el Grupo A con seis puntos en dos partidos, tres más que Corea del Sur y cinco más que la República Checa y Sudáfrica, que empataron 1-1 anteriormente el jueves en Atlanta.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a la etapa eliminatoria, junto con los mejores ocho equipos en tercer lugar. La ronda de 32 se está jugando por primera vez en la Copa del Mundo después de que el torneo se expandiera a 48 equipos.

“Hemos estado haciendo muy bien,” dijo el entrenador de México, Javier Aguirre. “No fue un gran partido, pero creo que nuestro oponente no nos dejó hacer mucho. Aun así pudimos anotar, en ese error, además de otras dos o tres oportunidades.”

Aguirre dijo que se siente bien para los jugadores garantizar su lugar en la siguiente ronda de vuelta en la Ciudad de México.

“Alivia algo de la presión,” dijo. “Pero no para mí, para los jugadores. Ellos están eufóricos, están muy felices.”

México comenzó con una victoria por 2-0 sobre Sudáfrica, mientras que Corea del Sur remontó para lograr una victoria por 2-1 sobre los checos.

México cierra la fase de grupos el miércoles contra la República Checa en la Ciudad de México, mientras que Corea del Sur se enfrenta a Sudáfrica en Monterrey.

México nunca había ganado un partido de la Copa del Mundo en suelo local fuera de la Ciudad de México. Antes de 2026, todos sus nueve partidos de la Copa del Mundo en casa, que abarcan los torneos de 1970 y 1986, excepto uno, se habían jugado en el Estadio Azteca, con cinco victorias y tres empates. Cuando jugó en Toluca en 1970, perdió 4-1 ante Italia en los cuartos de final.

El partido del jueves tuvo un comienzo poco interesante, sin que ninguno de los equipos creara oportunidades de gol significativas y ambos recibieron abucheos fuertes después del silbato del medio tiempo.

México, clasificado en el puesto 13, fue eliminado en la fase de grupos hace cuatro años en Qatar. Eso siguió a siete eliminaciones consecutivas en los octavos de final.

La estrella de Corea del Sur, Son Heung-min, tuvo otro partido decepcionante y fue sustituido en el minuto 57.

El Son de 33 años busca convertirse en el máximo goleador de Corea del Sur en la Copa del Mundo y el jugador asiático con más goles en el torneo. La ex estrella del Tottenham, actualmente en Los Angeles FC, ingresó con tres goles en tres Copas del Mundo anteriores.

Kim impidió que México ampliara la ventaja al realizar una difícil parada a un disparo desde corta distancia de Raúl Jiménez en el minuto 75.

Los surcoreanos presionaron hasta el final pero no lograron igualar.

Corea del Sur, clasificada en el puesto 22, está haciendo su undécima aparición consecutiva en la Copa del Mundo y la duodécima en general, la mayor de cualquier país asiático. Su mejor resultado fue un cuarto puesto en el torneo que copatrocinó con Japón en 2002. Desde entonces, los surcoreanos nunca han superado los octavos de final.

“El error que cometimos fue desafortunado,” dijo el entrenador Hong Myung-bo.

Esta vez no hubo muchos asientos vacíos en Guadalajara, al contrario de lo que ocurrió en el partido anterior entre Corea del Sur y la República Checa. La FIFA culpó a los aficionados que estaban de pie en los pasillos por los asientos vacíos. La multitud del jueves se anunció en 45,522 para el estadio con capacidad para 45,664, que estaba albergando al equipo nacional por primera vez.

Las zonas de aficionados en todo México estaban llenas antes del juego. En la más grande, en el Zócalo de la Ciudad de México, los cánticos de apoyo al equipo nacional, gritando “¡Olé!” con cada pase, se mezclaban con un canto homofóbico, una sola palabra despectiva que previamente ha llevado a sanciones contra México y podría provocar nuevas sanciones por parte de la FIFA.

Hubo protestas pacíficas en Guadalajara organizadas por las familias de las 130,000 personas desaparecidas de México.

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Los escritores de Associated Press Refugio Ruiz, Alexis Triboulard y Maria Verza contribuyeron a este informe.

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