Copa del Mundo 2026: Alex Freeman de EE. UU. es hijo del ganador del Super Bowl pero está forjando su propio camino

En septiembre de 1996, la actuación de Antonio Freeman iluminó el escenario del fútbol americano cuando sus dos touchdowns ayudaron a los Green Bay Packers a lograr una impresionante victoria sobre los Seattle Seahawks.

Meses después se convirtió en ganador del Super Bowl, el mayor galardón que puede lograr un jugador de la NFL.

Han pasado casi 30 años y el nombre Freeman está copando titulares en Seattle una vez más, pero esta vez en un deporte diferente, con su hijo Alex anotando su primer gol en la Copa Mundial el viernes para ayudar a Estados Unidos a ganar 2-0 a Australia para sellar su lugar en los octavos de final.

“Es un momento familiar que cierra el círculo”, dijo Alex Freeman después de la victoria.

“Demuestra lo grandioso que es el árbol genealógico. Muestra que él puede ser grandioso pero que yo puedo ser grandioso a mi manera y lo maravilloso que es tener un padre exitoso y que puede ser mi mentor para estar preparado para momentos como estos”.

Freeman padre está siguiendo a su hijo en cada paso del camino en este viaje hacia la Copa Mundial, y se le ha visto radiante de orgullo en los partidos de Estados Unidos.

Pero dado que la NFL ha eclipsado durante mucho tiempo al fútbol como el deporte más popular del país, no fue fácil para Alex tomar la decisión de seguir ese camino inicialmente.

Sin estar seguro de cómo reaccionaría su padre, inicialmente su madre y su padrastro lo alentaron a dedicarse al fútbol, ​​quien también fue su primer entrenador en el juego.

El defensa de 21 años reveló el año pasado que inicialmente tuvo que mantener en secreto su amor por el fútbol, ​​pero se alegró de que al final lo animaran a perseguir su sueño.

“Simplemente demuestra lo rápido que pueden cambiar las cosas y no dudar de uno mismo”, añadió.

“Ahora que estoy aquí, demuestra que nunca puedes rendirte. Sigue presionando y nunca sabrás qué oportunidades tendrás y cómo puedes ir y hacer que las cosas sucedan.

“No sabes cuándo volverá a aparecer esta oportunidad”.