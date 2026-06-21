Landry Shamet, campeón de la NBA de los Knicks, va de incógnito en el metro

Landry Shamet intentaba actuar con calma.

La pieza profunda de los Knicks fue vista casualmente en el metro de Nueva York el miércoles, yendo de incógnito con un sombrero y gafas de sol en lo que parecía ser un intento de disfrazarse.

Sin embargo, algunos fanáticos reconocieron a Shamet, de 29 años, mientras intentaba ser como cualquier otro neoyorquino.

Pagador de los Knicks, Landry Shamet en el tren B, miércoles 17 de junio de 2026. Obtenido por Página SIx

El momento llegó apenas un día antes de que los Knicks celebraran su título de la NBA durante un desfile de campeonato el jueves por el Cañón de los Héroes en el bajo Manhattan.

Se podía ver a Shamet en una carroza de los Knicks con una cámara colgando de su cuello, tomando fotografías de la loca escena del Bajo Manhattan mientras sostenía una cerveza.

También se tomó una foto con el alcalde Zohran Mamdani mientras los Knicks recibían las llaves de la ciudad en el Ayuntamiento al final del desfile.

Fotografías de Landry Shamet de los New York Knicks durante la ceremonia y desfile del campeonato de 2026 el 18 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York, Nueva York. NBAE a través de Getty Images

Landry Shamet de los New York Knicks celebra durante la ceremonia y desfile del campeonato 2026 el 18 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York, Nueva York. NBAE a través de Getty Images

Shamet fue una parte importante de la carrera dominante de los Knicks en los playoffs después de luchar durante una mala racha de tiros.

Entró a los playoffs más abajo en la lista de la rotación del entrenador Mike Brown, pero demostró que podía cumplir en el momento que importaba con algunos tiros decisivos previos a las Finales de la NBA.

Shamet anotó los cuatro triples en la victoria de los Knicks por 130-93 en el cuarto juego de las finales de la Conferencia Este sobre los Cavaliers y que aseguró su lugar en las Finales.

Culminó una racha increíble de 17 de 21 desde el rango de 3 puntos durante un período de seis juegos.