El asesor de Trump y exjugador de la NFL Cody Campbell advierte que la Ley de Protección de los Deportes Universitarios es la última oportunidad para restaurar el orden

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La Copa Mundial de la FIFA ha transformado a América del Norte en el centro del mundo del fútbol.

Durante casi dos semanas y contando, fanáticos de todo el mundo han llegado a Estados Unidos, Canadá y México, llenando estadios, festivales de fanáticos y fiestas para ver espectadores en las 16 ciudades anfitrionas.

El ex liniero ofensivo de Texas Tech y Indianapolis Colts, Cody Campbell, se unió al programa “The Will Cain Show” de Fox News Channel el martes. Durante la amplia conversación, Campbell expresó optimismo sobre la forma en que los visitantes internacionales han aprovechado lo mejor que Estados Unidos tiene para ofrecer durante la Copa Mundial.

“Es fantástico tener a todos aquí. Y me encantan los comentarios en las redes sociales de personas de todo el mundo que dicen lo amables y sorprendidos que estaban con lo grande que es Estados Unidos. Porque no creo que se nos retrate de esa manera en los medios internacionales. Así que es una oportunidad fantástica para nosotros de mostrar a todo el país”.

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A Campbell, quien asesora al presidente Donald Trump sobre cuestiones de deportes universitarios, se le preguntó sobre la Ley de Protección de los Deportes Universitarios y su camino hasta el pleno del Senado a medida que la legislación continúa avanzando.

“La Ley de Protección de los Deportes Universitarios es el primer proyecto de ley viable sobre deportes universitarios que ha salido del comité de cualquiera de las cámaras. En este punto, es nuestra última y única oportunidad de restaurar alguna medida de orden y detener el caos en [the] panorama deportivo universitario. Vas a examinar las cosas de alto (nivel), limitar las transferencias, limitar la elegibilidad, encontrar formas de obtener un control real sobre la capacidad de hacer cumplir las reglas. Pero hace mucho más que eso: piensa en el futuro de los deportes universitarios y en cómo se ven. Sabemos cuánto ha cambiado en la última década y por eso el proyecto de ley ha incorporado disposiciones que nos permitirán abordar lo que sucederá a continuación”.

Los senadores Ted Cruz, republicano por Texas, y Maria Cantwell, demócrata por Washington, han encabezado la Ley de Protección de los Deportes Universitarios. La legislación otorgaría a la NCAA una exención antimonopolio limitada, lo que permitiría al organismo rector imponer restricciones a la compensación de los atletas.

El proyecto de ley también aborda las reglas de elegibilidad y transferencia en el atletismo universitario.

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La propuesta podría allanar el camino para que los colegios y universidades consoliden sus derechos de prensa bajo una sola entidad, reemplazando la actual estructura de conferencia por conferencia.

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