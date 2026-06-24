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El asesor de Trump y exjugador de la NFL Cody Campbell advierte que la Ley de Protección de los Deportes Universitarios es la última oportunidad para restaurar el orden

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Martina López
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La Copa Mundial de la FIFA ha transformado a América del Norte en el centro del mundo del fútbol.

Durante casi dos semanas y contando, fanáticos de todo el mundo han llegado a Estados Unidos, Canadá y México, llenando estadios, festivales de fanáticos y fiestas para ver espectadores en las 16 ciudades anfitrionas.

El ex liniero ofensivo de Texas Tech y Indianapolis Colts, Cody Campbell, se unió al programa “The Will Cain Show” de Fox News Channel el martes. Durante la amplia conversación, Campbell expresó optimismo sobre la forma en que los visitantes internacionales han aprovechado lo mejor que Estados Unidos tiene para ofrecer durante la Copa Mundial.

“Es fantástico tener a todos aquí. Y me encantan los comentarios en las redes sociales de personas de todo el mundo que dicen lo amables y sorprendidos que estaban con lo grande que es Estados Unidos. Porque no creo que se nos retrate de esa manera en los medios internacionales. Así que es una oportunidad fantástica para nosotros de mostrar a todo el país”.

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El asesor de Trump y exjugador de la NFL Cody Campbell advierte que la Ley de Protección de los Deportes Universitarios es la última oportunidad para restaurar el orden

Los fanáticos de Noruega realizan la fila vikinga en Times Square en Nueva York el 21 de junio de 2026, antes del partido del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Senegal. (John Sibley/Reuters)

A Campbell, quien asesora al presidente Donald Trump sobre cuestiones de deportes universitarios, se le preguntó sobre la Ley de Protección de los Deportes Universitarios y su camino hasta el pleno del Senado a medida que la legislación continúa avanzando.

“La Ley de Protección de los Deportes Universitarios es el primer proyecto de ley viable sobre deportes universitarios que ha salido del comité de cualquiera de las cámaras. En este punto, es nuestra última y única oportunidad de restaurar alguna medida de orden y detener el caos en [the] panorama deportivo universitario. Vas a examinar las cosas de alto (nivel), limitar las transferencias, limitar la elegibilidad, encontrar formas de obtener un control real sobre la capacidad de hacer cumplir las reglas. Pero hace mucho más que eso: piensa en el futuro de los deportes universitarios y en cómo se ven. Sabemos cuánto ha cambiado en la última década y por eso el proyecto de ley ha incorporado disposiciones que nos permitirán abordar lo que sucederá a continuación”.

Cody Campbell está detrás del escenario durante el College GameDay de ESPN en la Universidad Tecnológica de Texas en Lubbock, Texas, el 8 de noviembre de 2025. (John E. Moore III/Getty Images)

Los senadores Ted Cruz, republicano por Texas, y Maria Cantwell, demócrata por Washington, han encabezado la Ley de Protección de los Deportes Universitarios. La legislación otorgaría a la NCAA una exención antimonopolio limitada, lo que permitiría al organismo rector imponer restricciones a la compensación de los atletas.

Un panel del Senado aprobó una legislación que, según los partidarios, traería estabilidad a los deportes universitarios, mientras los críticos advierten que amplía la participación federal. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc vía Getty Images)

El proyecto de ley también aborda las reglas de elegibilidad y transferencia en el atletismo universitario.

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La propuesta podría allanar el camino para que los colegios y universidades consoliden sus derechos de prensa bajo una sola entidad, reemplazando la actual estructura de conferencia por conferencia.

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