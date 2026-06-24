Olney: Cómo ABS ha ayudado a impulsar un bateador zurdo…

Buster Olney Jun 24, 2026, 07:00 AM ET

El béisbol históricamente se ha inclinado hacia la izquierda en su diseño. Los bateadores zurdos tienen una distancia ligeramente más corta para llegar a la primera base, y con los lanzadores diestros generalmente superando en número a los zurdos, los bateadores zurdos han tenido más oportunidades de juego que sus pares diestros. El Yankee Stadium fue diseñado para los bateadores zurdos, inicialmente para el toletero Babe Ruth. Cuando se elaboran listas de los swings más bellos, la mayoría de los candidatos son usualmente zurdos, desde Ted Williams hasta Will Clark y Ken Griffey Jr.

Por lo tanto, quizás no sea sorprendente que los bateadores zurdos estén dominando en 2026, y un cambio de reglas esta temporada podría haber inclinado aún más la balanza a su favor.

Kyle Schwarber, el toletero zurdo de los Philadelphia Phillies, lidera las Grandes Ligas con 29 jonrones. Los ocho mejores bateadores en OPS son Yordan Alvarez, Nick Kurtz, Ben Rice, Shohei Ohtani, Juan Soto, Schwarber, Munetaka Murakami y James Wood, todos ellos bateando desde el lado izquierdo. Otto Lopez de Miami, diestro, tiene el promedio de bateo más alto de la liga, pero seis de los siguientes siete más altos pertenecen a bateadores zurdos.

En 2021, cuando el sistema ABS era apenas un destello en el ojo del comisionado de MLB, Rob Manfred, los bateadores zurdos tenían un wRC+ de 97, al igual que los bateadores diestros. En 2024, el wRC+ de los zurdos fue de 104, con los diestros en 97.

Pero con ABS en su lugar este año, los bateadores zurdos poseen un wRC+ de 108, 13 puntos mejor que los 95 de los diestros (100 es el promedio de la liga). Los zurdos también están en camino de tener su mejor línea de bateo ajustada a la liga desde 1946.

Los gerentes generales ofrecen varias teorías sueltas sobre por qué el juego se está inclinando hacia la izquierda, y por qué encontrar bateadores derechos productivos es más difícil que nunca. Van desde una posible repercusión de la extrema velocidad hasta las lesiones (como la sufrida por el mejor bateador derecho, Aaron Judge) hasta la coincidencia. Pero una explicación parcial podría ser la introducción del sistema automatizado de bolas y strikes, que ha ayudado a fomentar una zona de strike más precisa y ha beneficiado desproporcionadamente a los zurdos.

Tal vez sea porque los receptores, históricamente diestros, podían manejar con facilidad los lanzamientos en su lado de guante, ayudando a obtener llamadas favorables de bolas y strikes. Al adentrarnos en este fenómeno en 2015, descubrimos que los cinco bateadores que absorbieron el mayor porcentaje de llamadas erradas eran todos zurdos, al igual que 10 de los primeros 11 (la excepción era un bateador ambidiestro). Veintinueve de los 30 bateadores que recibieron la mayor cantidad de llamadas erróneas en los strikes eran zurdos o ambidiestros.

Con la llegada de ABS, la desventaja que han enfrentado los zurdos a lo largo de los años podría ahora neutralizarse en cierta medida, ya sea a través de desafíos exitosos o ajustes resultantes por parte de los árbitros. Es un cambio que podría tener un gran impacto en la explicación del aumento de rendimiento para los bateadores zurdos esta temporada.

“Creo que eso tiene más sentido”, escribió un lanzador veterano en un mensaje de texto. “Durante años, los zurdos fueron perjudicados fuera de la zona, bajo y hacia afuera.”

Un ex receptor de MLB respaldó la teoría.

“Estoy de acuerdo en que los bateadores zurdos fueron perjudicados más en el lado de guante de los receptores en el pasado, especialmente hacia afuera”, dijo. “En los inicios del enmarcado de lanzamientos, se demostró que esto era cierto. El ABS puede tener algún impacto en esto, pero realmente no estoy seguro de cuánto, porque la mecánica de enmarcar lanzamientos ha cambiado mucho con el tiempo.”

Daniel Murphy, un infielder bateador zurdo que jugó 12 años en las mayores de 2008 a 2020, recordó cómo los receptores se adaptaron para explotar la desventaja que enfrentaban los zurdos.

“Recibíamos un mapa de calor de la zona de strikes de cada árbitro”, escribió en un mensaje de texto, “y usualmente un área de expansión era el lanzamiento exterior a los bateadores zurdos. Los receptores se volvieron muy buenos en centrar el lanzamiento hacia afuera (a los zurdos) en el medio de sus cuerpos y presentarlo como un strike al árbitro.”

El analista de ESPN y ex receptor David Ross discrepó ligeramente, escribiendo en un mensaje de texto: “Sentí que los bateadores zurdos recibían muchos lanzamientos por dentro. Los árbitros sentían que darían más (strikes a ellos) y menos a los bateadores derechos” porque tenían una mejor vista de los lanzamientos.

Un entrenador de la Liga Nacional se suscribió a la noción de que ABS ha ayudado a los bateadores zurdos para obtener mejores resultados en el lanzamiento bajo y hacia afuera. En particular, cree, los bateadores zurdos más cortos y más altos tienen más confianza en que se hagan llamadas de strike correctas en la parte superior e inferior de la zona de strike. “ABS no ha ayudado a todos”, escribió, “pero a los casos atípicos, sí.”

CJ Abrams, el campocorto zurdo de 6 pies de los Washington Nationals, tiene un récord perfecto de 8 de 8 en desafíos exitosos esta temporada; Bryce Eldridge, el toletero zurdo de 6 pies y 7 pulgadas de los San Francisco Giants, está 7 de 7.

Y aunque algunos bateadores derechos también están utilizando el sistema de desafíos a su favor, el impacto general de ABS parece estar sesgado hacia la izquierda.

Dijo Paul Hembekides, un productor de contenido e investigador de ESPN, con algunos de los números que descubrió: “Para 2025, el año antes de la implementación de ABS, la zona de strike llamada había comenzado a cristalizarse en torno a la zona de strike del libro de reglas. Los árbitros en conjunto se volvieron más tacaños sobre alejarse del límite, y si bien los bateadores de ambas manos se han beneficiado desde que comenzó ABS, los bateadores zurdos se han beneficiado desproporcionadamente en los lanzamientos hacia afuera. Los lanzamientos que rutinariamente generaban strikes llamados debido a un punto ciego de larga data para los árbitros predominantemente diestros y dominantes en el ojo no lo hacen casi con tanta frecuencia. Y como resultado directo, los bateadores zurdos están sacando provecho.”

Es bueno ser un bateador zurdo en las Grandes Ligas en estos días.