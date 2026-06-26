Rally de Grecia – ES6: Thierry Neuville se rasca, ocho décimas por delante de Sébastien Ogier

La octava prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) continúa este viernes 26 de junio. La batalla entre Thierry Neuville y Sébastien Ogier continúa, esta vez con ventaja para el belga.

Thierry Neuville ha encontrado su ritmo de crucero. En esta segunda pasada por Stiri, el belga firmó el scratch en 14:38.1, por delante de Sébastien Ogier por ocho décimas, autor de un sólido 14:38.9. El duelo franco-belga estuvo reñido hasta el final, la lucha fue indecisa durante buena parte de la etapa antes de que Neuville marcara la diferencia en los últimos kilómetros. El líder de la general confirma así su control sobre este rally a pesar del error de neumáticos en el TC5.

Detrás de este dúo de cabeza, Takamoto Katsuta marcó el tercer tiempo con 14:47.1, recuperando 9,4 segundos de Elfyn Evans, todavía penalizado por su posición de apertura. El galés completó la especial en 14:56.5, una mejora respecto a la mañana pero aún lejos del ritmo de los mejores. Adrien Fourmaux, todavía psicológicamente marcado por su pinchazo en el TC4, adoptó un enfoque muy cauteloso y cedió 14,7 segundos a Ogier con un tiempo de 14:53,6. Dani Sordo ha terminado con 22 segundos de retraso, ligeramente perjudicado al final de la etapa por el incidente que tuvo delante.

Porque la gran víctima de este TC6 es Jon Armstrong. El irlandés, autor de un excelente primer bucle, vio cambiar repentinamente su día: un pinchazo en el tren delantero izquierdo, seguido de una suspensión rota, le obligó a terminar la especial a cámara lenta, a más de cuatro minutos de Thierry Neuville. Un final de día cruel para el piloto del Ford M-Sport, que al comienzo de la tarde seguía siendo tercero en la general.

En WRC2, Yohan Rossel marca la referencia provisional de su categoría en 15:21.3, a pesar de algunos problemas de potencia comunicados durante la especial. El líder de la clasificación general, Andreas Mikkelsen, perdió enormemente, a más de 19 segundos del francés, lo que permitió a Robert Virves tomar la delantera con once segundos de ventaja.

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