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Revista ligera. Terremoto de magnitud 3.3 – Jujuy, Argentina, el lunes 29 de junio de 2026, a las 04:45 am (GMT -3)

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Martina López
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Fecha y horaRevista ligera. Terremoto de magnitud 3.3 – Jujuy, Argentina, el lunes 29 de junio de 2026, a las 04:45 am (GMT -3) Revista
Profundidad Distancia Ubicación Detalles Mapa 28 de junio, 14:34 (GMT -3)

4.5

253 km 13 km (7,8 millas) al SE 50 km al OSO de Abra Pampa, Argentina “LO SENTÍ” Información 28 de junio, 07:00 a. m. (GMT -3)

3.6

228 km 77 km (48 millas) al SO Jujuy, Argentina â€ƒI FELT IT

Información

Jun 27, 03:03 pm (Santiago)

3.4

263 km 93 km (58 millas) a la W Antofagasta, Chile – LO SENTÍ

Información

24 de junio, 02:19 am (GMT -3)

3.2

288 km 19 km (12 millas) al norte Jujuy, Argentina â€ƒI FELT IT

Información

23 de junio, 23:45 (GMT -3)

3.3

183 km 69 km (43 millas) al SO Jujuy, Argentina â€ƒI FELT IT

Información

Jun 22, 09:23 am (Jujuy)

3.5

267 km 27 km (17 millas) al NE Jujuy, Argentina

Información

Aug 21, 2024 03:55 am (Jujuy)

5.5

258 km 81 km (51 millas) al NE 29 km W of La Quiaca, Argentina 4 informes Información 18/07/2024 21:50 (Santiago)

7.4

145 km 190 km (118 millas) a la W 20 km al S de San Pedro de Atacama 170 informes Información Oct 10, 2023 07:01 am (Jujuy)

6.0

253 km 14 km (8,6 millas) a la S 61 km al OSO de Abra Pampa, Argentina 2 informes Información Mar 22, 2023 01:00 pm (Jujuy)

6.4

228 km 75 km (46 millas) a la S 86 km WSW of El Aguilar, Argentina 15 informes Información May 10, 2022 08:06 pm (Jujuy)

6.8

220 km 88 km (55 millas) al SO 86 km NNW of San Antonio De Los Cobres, Argentina 39 informes Información Mar 4, 2022 10:10 pm (Jujuy)

5.7

266 km 44 km (27 millas) al NE 48 km al NO de la Llanura del Abra, Argentina 2 informes Información Feb 22, 2022 03:12 am (Jujuy)

6.0

251 km 14 km (8,7 millas) al norte 58 km al O de Abra Pampa, Argentina 12 informes Información Aug 4, 2016 11:15 am (Jujuy)

6.1

249 km 62 km (39 millas) al NE Jujuy Province, Argentina 4 informes Información Feb 11, 2015 03:57 pm (Jujuy)

6.6

212 km 63 km (39 millas) al SO Jujuy Province, Argentina 1 informe Información Nov 6, 2014 01:34 am (Jujuy)

5.4

291 km 40 km (25 millas) al NE JUJUY (Argentina) Información May 14, 2014 12:38 am (Jujuy)

5.6

213 km 21 km (13 millas) a la W 76 km al O de Abra Pampa, Argentina 1 informe Información Jun 8, 2013 09:25 am (Jujuy)

5.6

215 km 50 km (31 millas) al noroeste 103 km al O de Abra Pampa, Argentina Información Jun 24, 2012 07:25 am (Jujuy)

5.4

190 km 60 km (37 millas) al noroeste 107 km al NO de Abra Pampa, Argentina Información Feb 7, 2010 02:09 pm (Jujuy)

5.6

239 km 58 km (36 millas) al SO 90 km W of El Aguilar, Argentina Información Jan 28, 2010 05:04 am (Jujuy)

5.9

208 km 79 km (49 millas) al SO 103 km NNW of San Antonio De Los Cobres, Argentina Información Nov 14, 2009 04:44 pm (Jujuy)

6.2

220 km 44 km (28 millas) al SO Jujuy, Argentina Información Nov 18, 2007 02:40 am (Jujuy)

6.0

246 km 18 km (11 millas) al noroeste Jujuy, Argentina Información Jul 21, 2007 12:34 pm (Jujuy)

6.4

290 km 86 km (54 millas) al NE Jujuy, Argentina Información Jan 4, 2006 10:01 am (Jujuy)

5.5

243 km 10,8 km (6,7 millas) al SE 51 km al OSO de Abra Pampa, Argentina Información May 12, 2000 03:43 pm (Jujuy)

7.2

225 km 87 km (54 millas) a la S 75 km N of San Antonio De Los Cobres, Argentina Información Jul 20, 1997 07:14 am (Jujuy)

6.1

256 km 22 km (14 millas) a la S Jujuy, Argentina Información Jan 22, 1997 10:15 pm (La Paz)

7.1

276 km 104 km (64 millas) al NE Potosi, Bolivia Información Dec 7, 1994 12:37 am (Jujuy)

6.0

235 km 81 km (50 millas) al SO Jujuy, Argentina Información Oct 19, 1993 01:02 am (Jujuy)

6.0

272 km 54 km (34 millas) al NE Jujuy, Argentina Información May 24, 1993 08:51 pm (Jujuy)

6.2

221 km 63 km (39 millas) al SO Jujuy, Argentina Información Dec 24, 1988 01:26 am (Jujuy)

6.1

194 km 92 km (57 millas) al SO Jujuy, Argentina Información Jul 28, 1988 01:12 pm (La Paz)

6.2

279 km 98 km (61 millas) al NE 12 km al ONO de Villazón, Bolivia Información Sep 1, 1987 01:26 am (Jujuy)

6.7

199 km 41 km (25 millas) al SO 88 km WNW of El Aguilar, Argentina Información Mar 31, 1987 10:48 pm (Jujuy)

7.0

249 km 5,4 km (3,4 millas) al NE Jujuy, Argentina Información Aug 10, 1975 07:25 am (Jujuy)

6.2

166 km 38 km (24 millas) al NO 92 km al O de Abra Pampa, Argentina Información Feb 1, 1973 02:14 am (Jujuy)

6.1

229 km 16 km (10,1 millas) al norte Jujuy, Argentina Información Oct 8, 1968 11:53 am (Jujuy)

5.6

209 km 70 km (43 millas) al SO Jujuy, Argentina Información Nov 29, 1957 06:19 pm (La Paz)

7.7

233 km 210 km (131 millas) al norte Potosi, Bolivia Información 6 dic 1953 23:05 (Santiago)

7.4

0 km 263 km (164 millas) a la W Del norte Información 9 de diciembre de 1950 09:38 pm (hora universal)

8.2

114 km 215 km (133 millas) al SO Provincia de El Loa, 256 km east of Antofagasta, Provincia de Antofagasta, Region de Antofagasta, Chile Información 26/12/1948 04:12 am (Santiago)

7.0

0 km 284 km (176 millas) a la W Chile: Antofagasta Información 28 de abril de 1926 11:13 am (hora universal)

7.1

90 km 187 km (116 millas) a la W norte de chile Información 28 de marzo de 1922 03:58 am (hora universal)

7.2

150 km 253 km (157 millas) al noroeste Región Fronteriza Chile-Bolivia Información Aug 25, 1916 05:44 am (La Paz)

7.5

0 km 269 ​​km (167 millas) al NO Bolivia-norte de Chile Información 4 de octubre de 1910 11:00 pm (hora universal)

7.2

120 km 296 km (184 millas) a la W norte de chile Información

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