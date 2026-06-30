Revista ligera. Terremoto de magnitud 3.3 – Jujuy, Argentina, el lunes 29 de junio de 2026, a las 04:45 am (GMT -3)

|Fecha y hora
|Revista
Profundidad
|Distancia
|Ubicación
|Detalles
|Mapa
|28 de junio, 14:34 (GMT -3)
|
4.5
253 km
|13 km (7,8 millas) al SE
| 50 km al OSO de Abra Pampa, Argentina “LO SENTÍ”
|Información
|
|28 de junio, 07:00 a. m. (GMT -3)
|
3.6
228 km
|77 km (48 millas) al SO
| Jujuy, Argentina â€ƒI FELT IT
|
Información
|
|Jun 27, 03:03 pm (Santiago)
|
3.4
263 km
|93 km (58 millas) a la W
| Antofagasta, Chile – LO SENTÍ
|
Información
|
|24 de junio, 02:19 am (GMT -3)
|
3.2
288 km
|19 km (12 millas) al norte
| Jujuy, Argentina â€ƒI FELT IT
|
Información
|
|23 de junio, 23:45 (GMT -3)
|
3.3
183 km
|69 km (43 millas) al SO
| Jujuy, Argentina â€ƒI FELT IT
|
Información
|
|Jun 22, 09:23 am (Jujuy)
|
3.5
267 km
|27 km (17 millas) al NE
| Jujuy, Argentina
|
Información
|
|Aug 21, 2024 03:55 am (Jujuy)
|
5.5
258 km
|81 km (51 millas) al NE
| 29 km W of La Quiaca, Argentina 4 informes
|Información
|
|18/07/2024 21:50 (Santiago)
|
7.4
145 km
|190 km (118 millas) a la W
| 20 km al S de San Pedro de Atacama 170 informes
|Información
|
|Oct 10, 2023 07:01 am (Jujuy)
|
6.0
253 km
|14 km (8,6 millas) a la S
| 61 km al OSO de Abra Pampa, Argentina 2 informes
|Información
|
|Mar 22, 2023 01:00 pm (Jujuy)
|
6.4
228 km
|75 km (46 millas) a la S
| 86 km WSW of El Aguilar, Argentina 15 informes
|Información
|
|May 10, 2022 08:06 pm (Jujuy)
|
6.8
220 km
|88 km (55 millas) al SO
| 86 km NNW of San Antonio De Los Cobres, Argentina 39 informes
|Información
|
|Mar 4, 2022 10:10 pm (Jujuy)
|
5.7
266 km
|44 km (27 millas) al NE
| 48 km al NO de la Llanura del Abra, Argentina 2 informes
|Información
|
|Feb 22, 2022 03:12 am (Jujuy)
|
6.0
251 km
|14 km (8,7 millas) al norte
| 58 km al O de Abra Pampa, Argentina 12 informes
|Información
|
|Aug 4, 2016 11:15 am (Jujuy)
|
6.1
249 km
|62 km (39 millas) al NE
| Jujuy Province, Argentina 4 informes
|Información
|
|Feb 11, 2015 03:57 pm (Jujuy)
|
6.6
212 km
|63 km (39 millas) al SO
| Jujuy Province, Argentina 1 informe
|Información
|
|Nov 6, 2014 01:34 am (Jujuy)
|
5.4
291 km
|40 km (25 millas) al NE
| JUJUY (Argentina)
|Información
|
|May 14, 2014 12:38 am (Jujuy)
|
5.6
213 km
|21 km (13 millas) a la W
| 76 km al O de Abra Pampa, Argentina 1 informe
|Información
|
|Jun 8, 2013 09:25 am (Jujuy)
|
5.6
215 km
|50 km (31 millas) al noroeste
| 103 km al O de Abra Pampa, Argentina
|Información
|
|Jun 24, 2012 07:25 am (Jujuy)
|
5.4
190 km
|60 km (37 millas) al noroeste
| 107 km al NO de Abra Pampa, Argentina
|Información
|
|Feb 7, 2010 02:09 pm (Jujuy)
|
5.6
239 km
|58 km (36 millas) al SO
| 90 km W of El Aguilar, Argentina
|Información
|
|Jan 28, 2010 05:04 am (Jujuy)
|
5.9
208 km
|79 km (49 millas) al SO
| 103 km NNW of San Antonio De Los Cobres, Argentina
|Información
|
|Nov 14, 2009 04:44 pm (Jujuy)
|
6.2
220 km
|44 km (28 millas) al SO
| Jujuy, Argentina
|Información
|
|Nov 18, 2007 02:40 am (Jujuy)
|
6.0
246 km
|18 km (11 millas) al noroeste
| Jujuy, Argentina
|Información
|
|Jul 21, 2007 12:34 pm (Jujuy)
|
6.4
290 km
|86 km (54 millas) al NE
| Jujuy, Argentina
|Información
|
|Jan 4, 2006 10:01 am (Jujuy)
|
5.5
243 km
|10,8 km (6,7 millas) al SE
| 51 km al OSO de Abra Pampa, Argentina
|Información
|
|May 12, 2000 03:43 pm (Jujuy)
|
7.2
225 km
|87 km (54 millas) a la S
| 75 km N of San Antonio De Los Cobres, Argentina
|Información
|
|Jul 20, 1997 07:14 am (Jujuy)
|
6.1
256 km
|22 km (14 millas) a la S
| Jujuy, Argentina
|Información
|
|Jan 22, 1997 10:15 pm (La Paz)
|
7.1
276 km
|104 km (64 millas) al NE
| Potosi, Bolivia
|Información
|
|Dec 7, 1994 12:37 am (Jujuy)
|
6.0
235 km
|81 km (50 millas) al SO
| Jujuy, Argentina
|Información
|
|Oct 19, 1993 01:02 am (Jujuy)
|
6.0
272 km
|54 km (34 millas) al NE
| Jujuy, Argentina
|Información
|
|May 24, 1993 08:51 pm (Jujuy)
|
6.2
221 km
|63 km (39 millas) al SO
| Jujuy, Argentina
|Información
|
|Dec 24, 1988 01:26 am (Jujuy)
|
6.1
194 km
|92 km (57 millas) al SO
| Jujuy, Argentina
|Información
|
|Jul 28, 1988 01:12 pm (La Paz)
|
6.2
279 km
|98 km (61 millas) al NE
| 12 km al ONO de Villazón, Bolivia
|Información
|
|Sep 1, 1987 01:26 am (Jujuy)
|
6.7
199 km
|41 km (25 millas) al SO
| 88 km WNW of El Aguilar, Argentina
|Información
|
|Mar 31, 1987 10:48 pm (Jujuy)
|
7.0
249 km
|5,4 km (3,4 millas) al NE
| Jujuy, Argentina
|Información
|
|Aug 10, 1975 07:25 am (Jujuy)
|
6.2
166 km
|38 km (24 millas) al NO
| 92 km al O de Abra Pampa, Argentina
|Información
|
|Feb 1, 1973 02:14 am (Jujuy)
|
6.1
229 km
|16 km (10,1 millas) al norte
| Jujuy, Argentina
|Información
|
|Oct 8, 1968 11:53 am (Jujuy)
|
5.6
209 km
|70 km (43 millas) al SO
| Jujuy, Argentina
|Información
|
|Nov 29, 1957 06:19 pm (La Paz)
|
7.7
233 km
|210 km (131 millas) al norte
| Potosi, Bolivia
|Información
|
|6 dic 1953 23:05 (Santiago)
|
7.4
0 km
|263 km (164 millas) a la W
| Del norte
|Información
|
|9 de diciembre de 1950 09:38 pm (hora universal)
|
8.2
114 km
|215 km (133 millas) al SO
| Provincia de El Loa, 256 km east of Antofagasta, Provincia de Antofagasta, Region de Antofagasta, Chile
|Información
|
|26/12/1948 04:12 am (Santiago)
|
7.0
0 km
|284 km (176 millas) a la W
| Chile: Antofagasta
|Información
|
|28 de abril de 1926 11:13 am (hora universal)
|
7.1
90 km
|187 km (116 millas) a la W
| norte de chile
|Información
|
|28 de marzo de 1922 03:58 am (hora universal)
|
7.2
150 km
|253 km (157 millas) al noroeste
| Región Fronteriza Chile-Bolivia
|Información
|
|Aug 25, 1916 05:44 am (La Paz)
|
7.5
0 km
|269 km (167 millas) al NO
| Bolivia-norte de Chile
|Información
|
|4 de octubre de 1910 11:00 pm (hora universal)
|
7.2
120 km
|296 km (184 millas) a la W
| norte de chile
|Información
|