Qué hizo la Corte Suprema en el último día de su mandato

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El martes, la Corte Suprema confirmó el derecho establecido desde hace mucho tiempo de los niños nacidos en suelo estadounidense a la ciudadanía estadounidense automática, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Al hacerlo, el tribunal rechazó el intento más agresivo del presidente Trump de limitar la inmigración en Estados Unidos.

En un escrito para la mayoría de la corte, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, rastreó la ciudadanía por nacimiento hasta la fundación de la nación. Así como los colonos exigieron “los derechos de los ingleses” hace más de 250 años, dijo, el Congreso, después de la Guerra Civil, enmendó la Constitución para especificar la ciudadanía automática para cualquier niño nacido en suelo estadounidense.

“La ciudadanía entonces y ahora era el derecho a tener derechos”, y los redactores de la 14ª enmienda extendieron esa promesa a toda persona nacida libre en esta tierra. Concluyeron: “Hoy cumplimos esa promesa”.

La votación fue de 6 a 3, dependiendo de cómo se cuente. En total, cinco jueces firmaron la opinión mayoritaria de los Roberts. Un sexto, el juez Brett Kavanaugh, sólo estuvo de acuerdo en que la legislación federal promulgada en la década de 1950 otorga la ciudadanía automática a los niños nacidos en Estados Unidos.

El juez Clarence Thomas escribió el principal disenso, una obra de 91 páginas que coincidía con la afirmación de Trump de que la 14ª enmienda sólo se aplicaba a los ex esclavos y sus descendientes. El disidente de Thomas añadió ominosamente que “no estaba seguro de que” la opinión de hoy resistirá la prueba del tiempo”. Al disenso se unió el juez Neil Gorsuch, y el juez Samuel Alito escribió un disenso por separado.

El juez Ketanji Brown Jackson, quien, como Thomas es afroamericano, respondió a algunos de los temas del disenso de Thomas.

“A pesar de su prolongado respaldo a una sociedad daltónica”, escribió, “el juez Thomas ahora sugiere sorprendentemente que la cláusula de ciudadanía era una medida correctiva con conciencia racial que se relacionaba sólo con los esclavos liberados”.

Cecillia Wang, directora jurídica de la ACLU, que defendió con éxito el caso ante la Corte Suprema, dijo que el intento fallido del presidente Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento fue transparente.

“La mayoría del tribunal entendió lo que el presidente estaba tratando de hacer al convertir la ciudadanía por nacimiento en algo que puede flexionarse, retractarse y expandirse dependiendo de lo que la administración en el poder piense sobre la política de inmigración”, dijo.

Wang considera que la ciudadanía por nacimiento es “mucho más fundamental que eso”.

“Es parte de cómo nuestro país rechazó las distinciones de castas y defendió la libertad y la igualdad”, dijo.

El profesor de derecho de Yale, Akhil Amar, calificó la opinión del tribunal como un ejemplo clásico de cómo el tribunal se apega al significado original de la Constitución. El texto de la 14ª Enmienda, dijo, “se refiere al niño. No dice nada sobre los padres”.

Amanda Frost, profesora de derecho de la Universidad de Virginia, sin embargo, se sorprendió y entristeció de que el tribunal estuviera tan dividido.

“La extensión misma de la opinión”, dijo a NPR, más “el hecho de que cuatro jueces dijeran que la Constitución no requiere un derecho de ciudadanía por nacimiento casi universal, que había sido el entendimiento, sugiere que este es un argumento marginal de que la administración Trump ha logrado pasar a la corriente principal, a pesar de que no lo ha logrado al final del resultado”.

Las cuestiones en el caso de la primogenitura se centraron en gran parte en el significado de larga data, y hasta el martes, aún vigente, de la 14ª Enmienda, que fue promulgada después de la Guerra Civil. Garantiza la ciudadanía por nacimiento a casi todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos. El presidente del Tribunal Supremo, Roberts, dijo claramente que las únicas excepciones escritas en la enmienda eran para ciertas tribus indias, que no estaban sujetas a las leyes de Estados Unidos en ese momento, y los hijos de diplomáticos extranjeros. Ese entendimiento fue tan bien aceptado que incluso en la Segunda Guerra Mundial, cuando los ciudadanos japoneses fueron confinados en campos de internamiento, sus hijos, nacidos en esos campos, fueron considerados automáticamente ciudadanos estadounidenses.

La decisión de la Corte Suprema Martes Fue la segunda vez que los jueces confirmaron la ciudadanía por derecho de nacimiento. La decisión anterior del tribunal se produjo en 1898 en el caso de Wong Kim Ark, nacido en Estados Unidos de padres chinos. Su bisnieto, Norman Wong, emitió hoy una declaración en la que decía: “Mi bisabuelo, Wong Kim Ark, nunca se propuso convertirse en un símbolo. Era un solo hombre, sólo un cocinero y, sin embargo, defendió lo que era correcto y creo que ha marcado una diferencia. Como resultado, defendió los derechos de todos nosotros, los estadounidenses; resulta que soy pariente de él. El fallo de hoy demuestra que su victoria sigue siendo tan importante ahora como lo fue en 1898.”

El tribunal superior también emitió opiniones en otros dos casos el martes. En una votación ideológicamente dividida de 6 a 3, el tribunal confirmó las leyes estatales que impiden a los atletas transgénero jugar en equipos deportivos femeninos. En nombre de la mayoría conservadora, el juez Brett Kavanaugh dijo que las leyes no violan ni los estatutos federales ni la 14ª Enmienda. Los estados, dijo, tienen un interés legítimo en proteger la seguridad de los deportes, lo que sugirió podría verse comprometido si a las niñas o mujeres transgénero se les permite jugar en equipos femeninos. De manera similar, dijo que los atletas transgénero también podrían comprometer la equidad en la competencia atlética.

Sentados en la sala del tribunal el martes, cuando Kavanaugh resumió su opinión, no sólo estaban su esposa y su madre, sino también sus dos hijas, cuyos equipos deportivos su padre ha entrenado durante mucho tiempo.

La jueza Sonia Sotomayor, junto con sus colegas liberales, emitió un desacuerdo parcial. Estuvo de acuerdo con la mayoría en que los beneficios de los deportes son “inmensos”, pero escribió que estas leyes niegan inconstitucionalmente a los atletas transgénero la oportunidad de jugar con sus compañeros.

En un tercer caso ideológicamente dividido el martes, la Corte anuló límites establecidos durante décadas sobre la cantidad de dinero que los partidos políticos pueden gastar en candidatos. Los límites fueron cuestionados por el Comité Nacional Republicano. La decisión bien podría aumentar en millones de dólares la cantidad de dinero que se destinará a las campañas.