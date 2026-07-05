Serena (rodilla) se retira de Wimbledon dobles

WIMBLEDON, Inglaterra – Serena Williams anunció que no podrá jugar en el sorteo de dobles en el All England Club junto a su hermana Venus en una publicación de Instagram el sábado.

“Me duele tener que retirarme de los dobles,” escribió Williams. “Volver a competir nuevamente ha sido un regalo, y la oportunidad de jugar junto a [Venus Williams] una vez más significaba el mundo para mí. Hice todo lo posible para estar lista, pero desafortunadamente mi rodilla simplemente no está lista para competir.”

Junto con un video de ella caminando con la rodilla derecha fuertemente vendada, incluyó imágenes de cuatro jeringas que habían recogido líquido de su rodilla y de ella recibiendo tratamiento.

Williams, de 44 años, que había hecho su esperado regreso a la competencia el mes pasado, había recibido una wild card para jugar tanto en individuales como en dobles en el major de césped. Jugó su primer partido individual en casi cuatro años el martes contra Maya Joint en la cancha central. Williams perdió el maratón del partido 6-3, 6-7 (6), 6-3.

Williams, que no habló con los medios después de la derrota, emitió una declaración sobre la experiencia.

“Fue realmente genial volver a Wimbledon,” dijo Williams. “Nunca esperé estar aquí. La atmósfera fue increíble. Salir fue increíble. Definitivamente disfruté y extrañé el momento más que cualquier otra cosa.”

A la mañana siguiente, su agente Jill Smoller emitió una declaración adicional explicando que Serena “torció su rodilla derecha al final del primer set” en el partido pero estaba “haciendo todo lo posible para estar lista para su partido de dobles más tarde esta semana.”

Debido a la lesión, el torneo les dio a las hermanas un día adicional para prepararse para su partido de primera ronda contra Camila Osorio y Solana Sierra. Todos los demás partidos de primera ronda en el sorteo de dobles femeninos habían concluido para el viernes, y estaban programados para el sábado.

Las hermanas Williams son 14 veces campeonas de dobles, y han ganado seis títulos juntas en Wimbledon.

Williams no fue vista en el sitio practicando durante toda la semana, pero estaba programada para una sesión el sábado por la tarde antes del partido. Hizo su anuncio justo momentos antes de que esa práctica comenzara. Williams y Venus serán reemplazadas por Samantha Murray Sharan y Lanlana Tararudee.

En su publicación, Williams agradeció al torneo por su apoyo, así como a los fanáticos. Aún no ha anunciado planes futuros pero indicó que volverá a jugar pronto.

“Todo lo que puedo decir es que estén atentos a una ciudad cerca de ustedes,” escribió.

Venus, de 46 años, jugó en el sorteo de dobles mixtos de Wimbledon. Asociándose con Kevin Krawietz, la pareja fue derrotada el viernes en su partido de primera ronda 6-4, 6-4 por Lloyd Glasspool y Tereza Mihalikova. Se anunció a principios de semana que había recibido una wild card para el Abierto de Canadá de agosto.