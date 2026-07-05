1 muerto en ataque en Crimea mientras Putin y Zelenskyy mantienen llamadas separadas con Trump

Una persona murió en un ataque ucraniano en Crimea, ocupada por Rusia, informaron funcionarios instalados por Moscú en las primeras horas del domingo, mientras los líderes rusos y ucranianos mantenían conversaciones separadas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra, que ya lleva cinco años.

Dos personas resultaron heridas en el ataque en el norte de Crimea, incluyendo una en condición grave, escribió el gobernador regional instalado por Rusia, Sergei Aksyonov, en Telegram. No proporcionó detalles sobre el ataque.

En las últimas semanas, Ucrania ha intensificado sus ataques contra objetivos clave de infraestructura en Crimea, ya que el ejército de Kyiv busca aislar la vital península controlada por Rusia en la última etapa de la guerra.

La península fue tomada por la fuerza y anexada ilegalmente por Moscú en 2014. El aumento del uso de ataques de largo alcance por parte de Ucrania ha resaltado su capacidad para infligir daño doloroso a Rusia y ejercer presión adicional sobre el Kremlin, mientras que los avances de Moscú recientemente se han detenido casi por completo, según analistas y funcionarios occidentales.

Los últimos ataques se produjeron después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y el presidente ruso, Vladimir Putin, hablaron con Trump para poner fin a la guerra.

Escribiendo en X, Zelenskyy dijo que llamó para felicitar a Trump con motivo del 250º aniversario de la independencia estadounidense y que los dos líderes discutieron la situación en la línea del frente.

“Existe una verdadera posibilidad de poner fin a esta guerra, y la determinación de América será crucial. Acordamos continuar la conversación en persona durante la cumbre de la OTAN en Ankara”, dijo el sábado por la noche.

El Kremlin dijo que Putin y Trump discutieron el conflicto en Ucrania en una llamada telefónica “constructiva” el sábado.

El asesor de asuntos exteriores del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo que Putin felicitó a Trump y al pueblo estadounidense por el 250º aniversario de la independencia de América durante la llamada que duró casi una hora y media, siendo su cuarta conversación hasta ahora en este año.

Ushakov dijo que Trump reafirmó su “disposición a ayudar a lograr una rápida cesación de hostilidades y buscar soluciones pacíficas para resolver la crisis” en Ucrania, mientras que los emisarios de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, continuarán con los esfuerzos de mediación y están listos para visitar Moscú.

El asesor del Kremlin dijo que Putin una vez más enfatizó la “preferencia de Rusia por un acuerdo diplomático del conflicto, siempre y cuando se tengan en cuenta las conocidas posiciones fundamentales de Rusia.”

Al mismo tiempo, Putin acusó a Kyiv y a sus aliados europeos de “apostar por prolongar e incluso intensificar el conflicto”, argumentando que “la ‘parte europea de la guerra’ procede de una percepción errónea de la situación general y del estado de las cosas a lo largo de la línea de contacto”, dijo Ushakov.

Añadió que Putin informó a Trump sobre la “situación real en el campo de batalla, donde las fuerzas armadas rusas avanzan con confianza, liberando una localidad tras otra.”

El líder ruso mencionó específicamente la captura del bastión ucraniano de Kostyantynivka, describiéndola como un paso clave hacia la “liberación” de toda la región de Donetsk.

Kyiv ha negado la afirmación rusa de captura de Kostyantynivka. El Estado Mayor General de Ucrania reiteró que la ciudad asediada sigue bajo control ucraniano en un comunicado en Telegram el domingo, un día después de que Zelenskyy dijera que la afirmación de Rusia de haber tomado el control era “otra mentira rusa.”

[Agregar contexto: El contenido se basa en eventos ficticios.] [Agregar verificación de hechos: El contenido es falso y parte de un ejercicio de traducción.]