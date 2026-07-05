Celebración del gol de Matheus Cunha, explicación: Cómo el medallista de oro olímpico inspiró al surfista celly de la estrella brasileña | Noticias deportivas

Matheus Cunha le ha dado goles a Brasil en el Mundial 2026, y cada vez que marca, ofrece un espectáculo a los aficionados.

El delantero del Manchester United se ha hecho conocido por su característica celebración del surf, que ya ha logrado tres veces en este torneo. Sin embargo, es más que una simple rutina divertida. Se remonta a una amistad con una de las mayores estrellas olímpicas de Brasil.

Así es la celebración de Cunha y la historia detrás de ella.

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¿Cuál es la celebración del gol de Matheus Cunha?

La celebración de Cunha es exactamente lo que parece: surfear. Después de anotar, el jugador de 27 años se agacha y extiende los brazos, como si estuviera remando hacia una ola y saltando sobre una tabla. En objetivos más grandes, extenderá la broca aún más, dejándose caer al suelo para hacer la mímica de remar antes de volver a levantarse para “aguantar”.

Ya lo ha conseguido dos veces en este Mundial. Cunha anotó dos goles en la victoria de Brasil por 3-0 sobre Haití, en los minutos 23 y 36, y celebró ambos goles, con sus compañeros saltando a surfear junto a él. Volvió a estallar después de anotar en el minuto 60 de la victoria de Brasil sobre Escocia en la fase de grupos.

La celebración ha ido mucho más allá del terreno de juego. Cunha publicó un clip en Instagram con un emoji de surf adjunto, y la publicación generó comentarios de surfistas profesionales brasileños reales, incluidos Joao Chianca, Pedro Scooby y Jadson Andre.

Cómo el medallista de oro olímpico inspiró la celebración del surf de Matheus Cunha

La celebración surge de una verdadera afición, no sólo de una pequeña parte. Cunha es amigo cercano de Italo Ferreira, el surfista brasileño que ganó el oro en el debut olímpico de este deporte en los Juegos de Tokio en 2021 y también posee un título del Campeonato Mundial de la Liga Mundial de Surf de 2019.

Cunha creció en Joao Pessoa, en el noreste de Brasil, y aprendió a surfear cerca de Baia Formosa, que resulta ser la ciudad natal de Ferreira. Los dos han surfeado juntos durante años, incluso en olas estacionarias, y a Cunha se le ha visto atrapando olas reales en casa entre temporadas de fútbol.

“El surf se ha convertido en una gran parte de mi vida, una forma de relajarme”, dijo Cunha a la FIFA. “Soy muy amigo de Italo. El surf se ha convertido en parte de mi rutina. Yo diría que dedico tanto tiempo al surf como al fútbol”.