78 CV por 162 kg: la KTM 690 Rally casi definitiva muestra una relación potencia-peso que convierte los maxi-trails en una pesadilla | El blog de motos

La escena recuerda las mejores fotografías robadas de la época del Dakar: una moto perfectamente camuflada, sorprendida a pocos kilómetros de la cuna de la marca, y detalles que ya no engañan sobre la marcha del proyecto.

Esta vez se trata de una KTM 690 Rally que fue vista en Austria, cerca de la sede de KTM, en una configuración que se parece mucho a un modelo de preserie. Fotografiada por el paparazzi motociclista Bernhard M. Hoehne, la máquina parece lista para inyectar auténtico ADN de rally en la plataforma 690 Enduro R, con una ambición clara: ofrecer una alternativa más ligera y sencilla a una trail moderna de tamaño medio, ganando al mismo tiempo autonomía y protección.

Una vuelta a lo básico: el espíritu rally, sin pasar al maxi-trail

En el imaginario colectivo, la referencia “estrella” del segmento KTM sigue siendo la familia Adventure, y en particular las rutas más grandes y transitadas. El 690 Rally, como se puede intuir, apuntaría precisamente al espacio entre dos mundos: por un lado el 690 Enduro R máquinas minimalistas, por otro lado más pesadas y más orientadas a la comodidad como la 890 Aventura R. La idea no es hacer un transatlántico, sino una motocicleta de viaje de larga distancia, estilo rally, más ágil y más minimalista.

El mensaje es visible desde el primer vistazo: la motocicleta adopta una torre frontal alta tipo rallyque parece directamente inspirado en el KTM 450 Rally fábrica. Aquí, la burbuja y el carenado no parecen diseñados para “lucir bonitos” en un estacionamiento, sino para realmente proteger del vientoun punto clave para transformar un enduro en un traveller.

Autonomía: un gran depósito delantero y dos tapones de llenado

La modificación más funcional se refiere al combustible. La sorpresa KTM recibe un tanque frontal grandemontado alto y ancho, con dos gorrassigno de importante capacidad y de una arquitectura diseñada para el equilibrio. EL réservoir arrièreparece mantenerse cercano al de la 690 Enduro R.

Consecuencia directa: la capacidad total superaría claramente la 13,3L del 690 Enduro R. Las estimaciones sugieren al menos 18 litroslo que representaría una ganancia notable para aquellos que quieran conducir lejos sin instalar soluciones de posventa. Sin embargo, KTM no ha confirmado oficialmente esta cifra, por lo que debería considerarse una proyección Este estadio.

Motor LC4 de 693 cc: la base conocida, la promesa de un gran monocilíndrico

Bajo los aspectos del rally, la receta parece permanecer fiel a la plataforma: chÃ¢ssis de 690 Enduro y un solo cilindro LC4 de 693 cm3. En la actual 690 Enduro R, este “thumper” se anuncia en 78 canales y 73,0 Nm (conversión de 53,8 lb-pie), y KTM lo afirma como el monocilíndrico de producción más potente usted marché.

Para el motociclista “inteligente”, el interés es evidente: un monocilíndrico moderno, con gran par, con una mecánica conocida y una arquitectura más sencilla que un bicilíndrico de trail. Sin embargo, quien compra por primera vez debe recordar una cosa: Aquí no se proporciona información sobre una posible versión A2. o en una abrazadera. Sin confirmación oficial es imposible argumentar.

Equipamiento: zapato de acero inoxidable, protección de carbono y AkrapoviÄ de titanio en la bicicleta de prueba

Las fotos también muestran un nivel de acabado que va más allá del simple salmonete. El sorpresivo 690 Rally recibe un protector de motor de acero inoxidableen lugar de los elementos plásticos que se ven en prototipos más antiguos. También distinguimos un protección del alternador de carbono que parece una pieza de utilería.

Otro detalle que llama la atención: un Escape de titanio AkrapoviÄ está montado en la motocicleta de prueba. Queda una gran incógnita: ¿será de sÃ©rie o opcionalcomo es el caso de la 690 SMC R y la 690 Enduro R? Tampoco en este caso KTM ha tomado una decisión pública.

Chasis: familiar, serio y con rueda delantera de 21 pulgadas (53,3 cm)

A nivel técnico, la moto parece conservar componentes muy próximos a la 690 Enduro R. La suspensión vista corresponde a una llave WP XPLOR de 48 mm Totalmente ajustable, combinado con un rueda delantera de 21 pulgadas (cualquiera 53,3cm).

La frenada mantiene el espíritu ligero del enduro-trail: un disco delantero de 300 mm pincÃ© par un Étrier Brembo radialy un disco trasero de 240 mm. Sin doble disco en la parte delantera, lo que encaja con la filosofía de “rally ligero” y ayuda a contener la masa no suspendida.

Cockpit e instrumentación: un TFT horizontal, más compacto

Otro indicio de una motocicleta cercana a la serie: la instrumentación. El 690 Rally fotografiado parece adoptar una Ã©cran TFT horizontalen lugar de una gran losa vertical como en el 1390 Súper Aventura. Esta elección va en la dirección de una cabina más estrecha y sencilla, y acorde con una torre de navegación estilo rally.

Peso: el objetivo implícito de un rally verdaderamente ligero

La cuestión del peso es fundamental para este tipo de máquinas y la fuente proporciona puntos de referencia concretos. Allá KTM 690 Enduro R se anuncia como Ã 162 kilos “Listo para montar”. Lógicamente, el 690 Rally debería ganar algunos kilos con el depósito delantero, la estructura del carenado y el habitáculo revisado, pero seguiría siendo, según las expectativas, significativamente más ligero que la mayoría de los senderos de tamaño mediano.

Para situar el debate, el 890 Aventura R est donnée Ã 215 kilogramos en funcionamiento. Incluso sin una cifra oficial para la 690 Rally, la diferencia de potencial explica el interés de los aficionados: una motocicleta de viaje estilo rally, pero con una masa que se mantendría dentro de valores “manejables” en la pista, en las maniobras y en el uso diario.

Comodidad y dúo: pistas, pero zonas todavía vagas

El alojamiento de los pasajeros todavía parece estar evolucionando. En las últimas fotos la moto no muestra ninguna. reposapiés del pasajeromientras que los prototipos anteriores los tenían. Por otra parte, el la silla parece un poco más gruesa que el de Enduro, y el bucle trasero integra des poignÃ©eslo que sugiere que KTM no excluye el uso para dos, o al menos un manejo real para el manejo.

Un 690 Rally “casi listo”: acabado, decoración y posicionamiento en la gama

Pintura, gráficos, escape, molduras, instrumentación: todo parece una motocicleta al final del desarrollo. La decoración azul y naranja que se ve también recuerda la librea del Réplica del 450 Rally anunciado en este color para 2026un clin d’Å“il direct Ã l’héritage compétition.

Si KTM valida este modelo, el 690 Rally podría encajar perfectamente entre el 690 Enduro R y el Adventure, más orientado al confort. El mercado lleva años pidiendo senderos más ligeros, más sencillos, capaces de tragar kilómetros sin resultar intimidantes. Sobre el papel, este 690 Rally cumple muchos requisitos, siempre que la versión de producción confirme la autonomía, el nivel de equipamiento y, sobre todo, una peso final contenido.

En este momento es necesario tener precaución: la motocicleta no se presenta oficialmente, el premio No se conoce y quedan varios elementos por confirmar (capacidad exacta, equipamiento de serie, configuración dúo). Pero una cosa ya queda clara en estas imágenes: KTM parece estar preparando una respuesta creíble para aquellos que sueñan con un rally de viaje “auténtico”, más cercano a una máquina de aventuras ligera que a un maxi-trail.

Fuentes

ADVPulso

www.ciclomundo.com