Neymar dice que su carrera en Brasil “terminó” tras la derrota en Noruega

Un emocionado Neymar afirmó que su carrera internacional con Brasil “ha terminado” después la derrota de su equipo ante Noruega en el Mundial de 2026.

El jugador de 34 años entró como suplente en el minuto 67 cuando Brasil perdía 2-0 contra Noruega en la eliminatoria de octavos de final, pero no pudo evitar que la Selecao fuera eliminada.

Neymar marcó un penalti en el tiempo añadido en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, pero no resultó más que un esfuerzo de consolación en la que será su última aparición con su país.

“Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, terminé aquí”, dijo Neymar en una entrevista con TV Globo tras la salida de su equipo.

El debut de Neymar con Brasil se produjo en el mismo estadio en agosto de 2010, cuando marcó en la victoria por 2-0 en un amistoso., externo contra los Estados Unidos.

Se ha convertido en el máximo goleador de todos los tiempos de Brasil con 80 goles, mientras que sus 130 apariciones con su país lo colocan en segundo lugar en la lista de todos los tiempos detrás de los 142 de Cafú.

Neymar no había jugado con Brasil desde 2023 en medio de problemas con las lesiones antes de ser seleccionado en el equipo de su país para la Copa del Mundo de 2026.

Entró como suplente en el último partido del grupo de Brasil (una victoria por 3-0 contra Escocia) y su única otra aparición en el torneo de este verano fue contra Noruega.

Jugaba su cuarto Mundial, tras haber jugado también con Brasil en los torneos de 2014, 2018 y 2022.