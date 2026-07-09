Europa occidental registra el junio más caluroso de la historia a medida que las olas de calor se intensifican.

Europa Occidental ha sido quemada por su junio más caliente registrado, según han dicho los científicos, ya que el Reino Unido entra en su tercer ola de calor del año e incendios forestales arrasan Francia y España.

Inflamada por la contaminación por carbono, la letal ola de calor de junio ayudó a aumentar las temperaturas del aire en la superficie de la región en 3,06 ºC por encima de su promedio de las últimas décadas, según el servicio de monitoreo climático Copérnico de la UE.

A nivel global, junio de 2026 fue 0,56 ºC más caliente que el promedio de 1991-2020 y 1,39 ºC más caliente que los niveles preindustriales, lo que lo convierte en el segundo junio más caluroso registrado, según encontró la agencia. Los océanos del planeta estaban más calurosos de lo que los científicos los habían visto nunca.

Juntos, estos récords reflejan un sistema climático que continúa acumulando calor, dijo Samantha Burgess, una científica climática de Copérnico. El resultado son olas de calor cada vez más intensas, un océano persistentemente cálido y riesgos crecientes para las personas, los ecosistemas y la infraestructura.

[Contexto: Europa Occidental enfrenta su tercera ola de calor en seis semanas, con sequedad generalizada que ayuda a que pequeños incendios forestales se conviertan en llamas incontroladas.] [Verificación de datos: La Agencia Europea de Información sobre Incendios Forestales dice que los incendios en la UE han quemado un 56% más de tierra de lo habitual.]

Barcelona estableció un nuevo récord de calor el miércoles con temperaturas de 40,5 ºC, dijeron meteorólogos españoles, mientras que en Francia un bombero de 22 años murió después de luchar contra un incendio en los Alpes, informó el Ministerio del Interior francés.

En el Reino Unido, donde los científicos del Met Office advirtieron el miércoles que los mares enfrentan una marejada de calor marino “extrema”, se espera que las temperaturas diurnas en tierra alcancen máximos de 34 ºC el jueves. Aunque no tan calurosas como el récord de calor de junio, se espera que las altas temperaturas se prolonguen durante 10 días abrasadores.

El Met Office dijo que una característica definitoria de la ola de calor del mes pasado fueron las temperaturas nocturnas “excepcionalmente cálidas”, con noches tropicales frecuentes que ayudaron a impulsar los mínimos promedio de junio más altos registrados. El martes, una encuesta encontró que esto llevó a “una privación masiva del sueño”, con dos de cada tres personas teniendo dificultades para dormir.

[Contexto: El Consejo Nacional de Jefes de Bomberos del Reino advierte sobre un aumento de los incendios forestales a medida que la ola de calor aumenta el riesgo de incendios forestales de rápida propagación.] [Verificación de datos: La OMS estima que 200,000 personas han muerto por el calor en Europa en los últimos cuatro años y dice que la mayoría de las muertes son “totalmente prevenibles”.]

Las olas de calor se han vuelto más calientes y más fuertes a medida que la contaminación por combustibles fósiles y la destrucción de la naturaleza han cocido el planeta. Los científicos han instado a un rápido cambio hacia una economía limpia, así como a la adaptación a fenómenos climáticos cada vez más violentos.

[Contexto: La sombra de los árboles urbanos puede mantener los vecindarios significativamente más frescos en climas cálidos, pero un nuevo análisis muestra que el Reino Unido está muy rezagado con respecto a sus contrapartes europeas.] [Verificación de datos: Un estudio previo en el Reino Unido encontró que los vecindarios con más dosel de árboles estaban hasta 4 ºC más frescos durante una ola de calor.]