Florida central se acerca a temperaturas récord este fin de semana antes de que regresen las posibilidades de tormenta

ORLANDO, Florida. – Florida Central se encamina hacia otro día peligrosamente caluroso, pero finalmente hay algo de alivio a la vista.

Un aviso de calor permanece vigente el viernes a medida que los valores del índice de calor se elevan hasta 110 grados, mientras que las posibilidades de lluvia comienzan a recuperarse lentamente este fin de semana después de varios días más secos.

Agregando otra complicación al pronóstico, una columna de polvo del Sahara continuará moviéndose a través de Florida, ayudando a suprimir tormentas generalizadas y al mismo tiempo creando cielos brumosos y niveles más bajos de calidad del aire durante el fin de semana.

VIERNES

El aviso de calor se extiende desde las 11 am hasta las 8 pm del viernes para toda Florida Central. Las temperaturas de la tarde subirán a niveles casi récord de entre 90 y 90 grados. Pero cuando se combina con la humedad de Florida, en muchas comunidades se sentirá más como entre 105 y 110 grados.

Las posibilidades de lluvia siguen siendo más bajas de lo normal el viernes, y solo se esperan tormentas aisladas (20-30%) al oeste de la Interestatal 4.

FIN DE SEMANA

Eso comienza a cambiar a finales de este fin de semana a medida que la humedad más profunda regrese a Florida Central el domingo. Se espera que la cobertura de lluvias y tormentas aumente a niveles más típicos de julio, con el desarrollo de tormentas dispersas (5-60%) por la tarde y la noche.

Mientras tanto, el polvo sahariano que se mueve sobre el estado seguirá influyendo en las previsiones. El aire seco y polvoriento ayuda a limitar el desarrollo generalizado de tormentas eléctricas y es una de las razones por las que las posibilidades de lluvia se han mantenido más bajas de lo normal esta semana.

El polvo también puede provocar cielos más brumosos y amaneceres y atardeceres coloridos, pero se espera que contribuya a moderar los niveles de calidad del aire en toda Florida Central durante el fin de semana, lo que podría afectar a las personas que son especialmente sensibles a la contaminación del aire.

LA PRÓXIMA SEMANA

De cara al futuro, otro aumento de humedad asociado con un frente que se estanca en nuestro norte podría aumentar las posibilidades de lluvia el martes y miércoles (50-60%) y reducir ligeramente las temperaturas.

Pronóstico diario El equipo de News 6 Weather se asegura de que siempre esté al tanto del clima del día.

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