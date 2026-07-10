La propuesta del arco de Trump recibe la aprobación preliminar de una agencia clave.

La propuesta del arco de Trump recibe la aprobación preliminar de una...

President Donald Trump recibió la aprobación inicial el jueves de la Comisión de Planificación Capital Nacional (NCPC) para su propuesto arco triunfal de 250 pies después de horas de testimonios públicos en contra del proyecto.

La NCPC, una agencia federal dirigida por los nombrados por Trump, votó para aprobar los planes preliminares del sitio y del edificio para la estructura que se construirá en Memorial Circle frente al Cementerio Nacional de Arlington.

Una votación sobre la aprobación final podría tener lugar en la próxima reunión de la comisión en septiembre, dijo Will Scharf, secretario del personal de la Casa Blanca de Trump, quien sirve como presidente de la comisión.

“Creo que conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos es importante,” dijo Scharf. “Creo que el arco propuesto es una conmemoración adecuada de los 250 años.”

Antes de la votación de aprobación inicial, la agencia del NCPC recomendó la aprobación inicial pero también una serie de revisiones al proyecto para cumplir con la Ley de Altura de Edificios. La centenaria ley federal restringe las alturas de los edificios en Washington, D.C., para preservar el horizonte de la ciudad.

El arco propuesto por Trump sería más de dos veces más alto que el Memorial de Lincoln de 99 pies, y más alto que el Arco del Triunfo de Francia.

Scharf dijo que espera que se lleve a cabo un “debate vigoroso” con respecto a la Ley de Altura de Edificios a medida que la comisión considere el proyecto del arco.

Cynthia Morrison, quien se describió como madre de una Estrella de Oro de Carolina del Norte, expresó su preocupación por el arco obstruyendo las vistas diseñadas del Cementerio Nacional de Arlington y distrayendo de su significado.

Esas son áreas por las que he caminado con mi hijo mientras él comenzaba a pensar en su propio camino en la vida,” dijo. “Cuando estaba en octavo grado, vimos el cambio de guardia en la Tumba del Soldado Desconocido juntos. Nos paramos entre esas filas de lápidas y reflexionamos sobre lo que servicio y sacrificio realmente significan. Y aún después de esa experiencia, él decidió servir a este país.”

“Para mí, esa vista no es simplemente visual, es recuerdo, representa continuidad y sacrificio, y la realidad vivida del servicio militar y la pérdida,” dijo Morrison. “Estoy profundamente preocupada de que colocar un gran monumento en este corredor alteraría esa experiencia al desviar el enfoque lejos de Arlington mismo y hacia la estructura.”