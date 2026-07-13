Actor de Ted Lasso hace su debut en USL

Dos meses después de firmar con El Paso Locomotive, Cristo Fernández — mejor conocido por interpretar al futbolista ficticio Dani Rojas en la serie de televisión “Ted Lasso” — ha hecho su debut profesional en la USL.

Fernández, un delantero al igual que Rojas, ingresó como suplente en el minuto 79 del partido de la USL Cup de El Paso contra New Mexico United el sábado por la noche. Vistiendo el número 91, el actor convertido en jugador recibió una tarjeta amarilla durante su participación en una derrota por 2-0 para Locomotive.

Si bien la fama actoral de Fernández podría deberse a interpretar a un goleador entusiasta en el universo de “Ted Lasso”, su propio historial como jugador es sólido también. Fue un talentoso jugador durante su crecimiento, con experiencia en las categorías juveniles del extinto equipo de la Liga MX, Tecos.

Sin embargo, lesiones en sus primeros 20 años desviaron sus sueños profesionales, lo que eventualmente lo llevó a alejarse del deporte y descubrir su pasión por la actuación. Pero ahora, después de un exitoso tiempo en su nueva profesión, se encuentra de vuelta en el campo de juego.

No fue un camino sencillo para Fernández regresar al deporte. Sus sueños deportivos nunca desaparecieron, y el año pasado comenzó a ponerse a prueba físicamente con un entrenador de rendimiento, un fisioterapeuta y una clínica de fútbol en su México natal. Una prueba con el equipo reserva del Chicago Fire de la MLS llegó a principios de 2026, lo que luego se convirtió en otra prueba con El Paso. Esa prueba se convirtió en un contrato.

“El fútbol me ha dado los mejores momentos y los momentos más tristes”, expresó a ESPN en mayo. “Supongo que por eso, para mí, el fútbol es la vida.”

Ahora, con su debut en la USL completo, el sueño de Fernández está en marcha hacia el próximo capítulo.