Los Colts lucharán por uno de los debuts más esperados de la NFL

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Earlier in the offseason, the Indianapolis Colts were on the cusp of signing four-time Pro Bowler and former First-Team All-Pro defensive end, Trey Hendrickson.

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A principios de la temporada baja, el Potros de Indianápolis estaban a punto de contratar al cuatro veces Pro Bowler y ex ala defensiva All-Pro del primer equipo, Trey Hendrickson.

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However, everything fell through when the Las Vegas Raiders and Baltimore Ravens couldn't execute a trade for top edge rusher Maxx Crosby. Scrambling for a solution, the Ravens secured Hendrickson on a four-year, $112 million deal.

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Sin embargo, todo fracasó cuando los Raiders de Las Vegas y los Ravens de Baltimore no pudieron ejecutar un intercambio por el corredor de vanguardia Maxx Crosby. Luchando por una solución, los Ravens consiguieron a Hendrickson con un contrato de cuatro años y 112 millones de dólares.

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Now, the Colts must face Hendrickson in Week 1. Given that Colts defensive coordinator Lou Anarumo coached Hendrickson with the Cincinnati Bengals, this should make things interesting.

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Ahora, los Colts deben enfrentar a Hendrickson en la Semana 1. Dado que el coordinador defensivo de los Colts, Lou Anarumo, entrenó a Hendrickson con los Cincinnati Bengals, esto debería hacer las cosas interesantes.

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NFL.com's Matt Okada highlights Hendrickson's debut in a Ravens uniform in his piece evaluating the most anticipated Week 1 debuts, listing his against the Colts as one of the entries.

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NFL.com Matt Okada destaca el debut de Hendrickson con el uniforme de los Ravens en su artículo que evalúa los debuts más esperados de la Semana 1, enumerando el suyo contra los Colts como una de las entradas.

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"He'll be a key cog in a new defense under new HC Jesse Minter and DC Anthony Weaver, and we'll get a first look at both in Indy on the season's first Sunday."

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“Será un engranaje clave en una nueva defensa bajo el nuevo HC Jesse Minter y DC Anthony Weaver, y veremos por primera vez a ambos en Indy el primer domingo de la temporada”.

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It's easy to understand why Chris Ballard and the Colts were so interested in Hendrickson: Anarumo was his defensive coach during the best four years of his veteran career.

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Es fácil entender por qué Chris Ballard y los Colts estaban tan interesados ​​en Hendrickson: Anarumo fue su entrenador defensivo durante los mejores cuatro años de su carrera como veterano.

14 de septiembre de 2025; Cincinnati, Ohio, Estados Unidos; El fin defensivo de Cincinnati Bengals Trey Hendrickson (91) celebra la victoria después del partido contra los Jacksonville Jaguars en el estadio Paycor. Crédito obligatorio: Joseph Maiorana-Imagn Images | IMÁGENES IMÁGENES a través de Reuters Connect

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Anarumo was the defensive coordinator in Cincinnati from 2019 to 2024, with Hendrickson's best years happening from 2021-2024.

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Anarumo fue el coordinador defensivo en Cincinnati de 2019 a 2024, y los mejores años de Hendrickson ocurrieron entre 2021 y 2024.

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Hendrickson was a complete force under Anarumo during that span. Below are brief numbers, broken down by season, along with accolades earned.

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Hendrickson fue una fuerza completa bajo Anarumo durante ese lapso. A continuación se muestran breves cifras, desglosadas por temporada, junto con los elogios obtenidos.

<!–qv q:id=80 q:key=vcaa:

2021: 14.0 sacks, 12 tackles for loss, 27 quarterback hits, Pro Bowl

2022: 8.0 sacks, 6 tackles for loss, 24 quarterback hits, Pro Bowl

2023: 17.5 sacks, 16 tackles for loss, 25 quarterback hits, Pro Bowl

2024: 17.5 sacks (led NFL), 19 tackles for loss, 36 quarterback hits, Pro Bowl, First-Team All-Pro

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2021: 14.0 capturas, 12 tacleadas para pérdida, 27 golpes al mariscal de campo, Pro Bowl

2022: 8.0 capturas, 6 tacleadas para pérdida, 24 golpes de mariscal de campo, Pro Bowl

2023: 17,5 capturas, 16 tacleadas para pérdida, 25 golpes de mariscal de campo, Pro Bowl

2024: 17,5 capturas (liderado por la NFL), 19 tacleadas para pérdida, 36 golpes de mariscal de campo, Pro Bowl, primer equipo All-Pro

<!–qv q:id=83 q:key=vcaa:

While Hendrickson had a bit of a low season in 2025, he also dealt with a core muscle injury that limited him to just seven games last year.

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Si bien Hendrickson tuvo una temporada un poco baja en 2025, también tuvo que lidiar con una lesión en un músculo central que lo limitó a solo siete juegos el año pasado.

<!–qv q:id=86 q:key=vcaa:

Regardless, there's no question that Hendrickson would have immediately become the top edge rusher on the Colts' defense, and would have vastly helped Laiatu Latu have more opportunities to get after the quarterback.

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De todos modos, no hay duda de que Hendrickson se habría convertido inmediatamente en el mejor corredor de la defensiva de los Colts, y habría ayudado enormemente a Laiatu Latu a tener más oportunidades de perseguir al mariscal de campo.

<!–qv q:id=89 q:key=vcaa:

Since the Colts couldn't secure Hendrickson through free agency, they opted to sign veterans Arden Key and Micheal Clemons. While it's good to have experience on the edges, neither of these players is close to Hendrickson's pedigree.

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Dado que los Colts no pudieron asegurar a Hendrickson a través de la agencia libre, optaron por firmar a los veteranos Arden Key y Micheal Clemons. Si bien es bueno tener experiencia en los límites, ninguno de estos jugadores está cerca del pedigrí de Hendrickson.

<!–qv q:id=8c q:key=vcaa:

Now, Indianapolis will have to deal with Hendrickson's relentless style when they defend home turf against the Ravens on September 13th.

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Ahora, Indianápolis tendrá que lidiar con el estilo implacable de Hendrickson cuando defiendan su territorio contra los Ravens el 13 de septiembre.

El ala defensiva de los Cincinnati Bengals, Trey Hendrickson (91), mira una repetición mientras los Detroit Lions celebran un touchdown en el último cuarto del juego de la Semana 5 de la NFL entre los Cincinnati Bengals y los Detroit Lions en el Paycor Stadium en el centro de Cincinnati el domingo 5 de octubre de 2025. Los Bengals continuaron una racha de derrotas, cayendo 37-24 ante los Lions. | Red USA TODAY a través de Reuters Connect

<!–qv q:id=8q q:key=vcaa:

Offensive tackles Bernhard Raimann and Jalen Travis will have their hands full trying to limit Hendrickson's impact on getting to Daniel Jones, and that battle in the trenches could tilt the momentum of the game.

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Los tackles ofensivos Bernhard Raimann y Jalen Travis tendrán sus manos ocupadas tratando de limitar el impacto de Hendrickson para llegar a Daniel Jones, y esa batalla en las trincheras podría inclinar el impulso del juego.

<!–qv q:id=8t q:key=vcaa:

Indianapolis has a brutal first five weeks of the 2026 season, but it all starts with Baltimore, a team that is always competitive and boasts a vicious defense with excellent playmakers, with Hendrickson included.

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Indianápolis tiene unas primeras cinco semanas brutales de la temporada 2026, pero todo comienza con Baltimore, un equipo que siempre es competitivo y cuenta con una defensa feroz con excelentes creadores de juego, incluido Hendrickson.

<!–qv q:id=8w q:key=vcaa:

It will be interesting to see how Baltimore's new head coach, Jesse Minter, utilizes Hendrickson when he makes his Ravens debut against Indianapolis.

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Será interesante ver cómo el nuevo entrenador en jefe de Baltimore, Jesse Minter, utiliza a Hendrickson cuando haga su debut con los Ravens contra Indianápolis.

<!–qv q:id=8z q:key=vcaa:

Luckily, it's not like Hendrickson will take this team by surprise. Anarumo knows Hendrickson very well, and while he's the defensive coordinator, it wouldn't surprise me if he helps offensive line coach Tony Sparano Jr. with preparations.

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Afortunadamente, no es que Hendrickson vaya a tomar a este equipo por sorpresa. Anarumo conoce muy bien a Hendrickson y, si bien es el coordinador defensivo, no me sorprendería que ayude al entrenador de línea ofensiva Tony Sparano Jr. con los preparativos.

<!–qv q:id=92 q:key=vcaa:

We'll see if Indianapolis can stave off Hendrickson's capabilities, because that might just be the X-Factor for the Colts to obtain a key Week 1 victory.

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Veremos si Indianápolis puede contrarrestar las capacidades de Hendrickson, porque ese podría ser el factor X para que los Colts obtengan una victoria clave en la Semana 1.

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