Tribunal federal rechaza otro intento de la NFL de enviar el caso de Brian Flores a arbitraje

Cuando se trata del esfuerzo de la NFL por enviar el caso de Brian Flores a arbitraje, aparentemente no termina hasta que la NFL diga que ha terminado.

De todos modos, el juez que preside ha dejado muy claro que se acabó.

A pesar de un fallo judicial y un fallo de la corte de apelaciones de que las demandas presentadas por Brian Flores (contra los Dolphins, Giants, Broncos y Texans), Ray Horton (contra los Titans) y Steve Wilks (contra los Cardinals) deben decidirse en los tribunales, la NFL presentó una moción para reconsiderar el fallo que cerró la puerta al arbitraje.

El miércoles, la jueza Valerie Caproni denegó la última moción de la NFL.

El fallo de 15 páginas comienza con una expresión de exasperación respecto del litigio de casi cuatro años y medio: “Este caso continúa en el punto de partida. O, para usar una metáfora más apropiada, este caso continúa persistiendo mientras los equipos se arremolinan en los túneles de los jugadores”.

En otra parte de la decisión escrita, hay algunos indicios no tan sutiles de la impaciencia del juez con los esfuerzos de la NFL por seguir peleando por un asunto resuelto. De la página 9: “Los demandados no pueden articular ninguna razón por la que estos argumentos no se plantearon en su respuesta a la Moción de reconsideración de los demandantes. . . . Con bufetes de abogados sofisticados, es difícil encontrar una explicación plausible”.

Además, de la misma página: “Los demandados optaron por un flujo iterativo de argumentos para ganarse unos meses más pasando el rato en los túneles de los jugadores. . . .”

Dicho de otra manera, y como le dijo un juez al abogado de la parte contraria en un caso que yo llevaba hace más de 20 años: “En algún momento, dejas de discutir”. a al tribunal y empezar a discutir con la corte.”

La orden del juez Caproni concluye así: “La lista aparentemente interminable de argumentos de los demandados por los que no deberían tener que litigar este caso ha seguido su curso. Dando un paso atrás, si bien los demandados son libres de gastar interminables honorarios de abogados para buscar el foro que creen que será más ventajoso para ellos, los argumentos sobre las eficiencias superiores del arbitraje suenan vacíos. . . . En lugar de proceder, la práctica de descubrimiento y moción para estos tres equipos se ha retrasado aún más para que este Tribunal pueda ocuparse del intento de estos equipos de intentar otra vez cómo evitar un litigio en el tribunal de distrito y, presumiblemente, se retrasará aún más mientras presentan otra apelación”.

Es una manera bastante discreta de decirle a la NFL: “Ya basta”. Has perdido en este tema. Deje de pedir arbitraje y póngase manos a la obra para defenderse en el litigio”.

El abogado Doug Wigdor emite una declaración sobre la última decisión.

“En este punto, la NFL y sus equipos han perdido en este tema en el Segundo Circuito, se les negó en el banco revisión por el Segundo Circuito, se les negó la revisión de la Corte Suprema y ahora el Tribunal de Distrito confirmó dos veces que los reclamos no procederán en un foro controlado por la NFL”, dijo Wigdor. “Esperamos que la NFL y sus equipos acepten estos fallos y procedan con el litigio”.

Es de suponer que eso sucederá. Uno de estos días. O, más exactamente, uno de estos años.