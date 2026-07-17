Vista previa de la segunda mitad de la MLB: ¿Es tu equipo un contendiente de la Serie Mundial?

El hecho de que los Los Angeles Dodgers tengan el mejor récord y la mayor ventaja en la división en el béisbol al comenzar la segunda mitad de la temporada ciertamente no es una sorpresa. Más allá de eso, sin embargo, un vistazo a la tabla de posiciones muestra muchas sorpresas.

¿Los Chicago White Sox empatados en el liderato de la AL Central? ¿Los Tampa Bay Rays con el mejor récord en la Liga Americana? ¿Los Detroit Tigers ocho juegos por debajo de .500, potencialmente convirtiendo a Tarik Skubal en uno de los mayores premios en décadas antes del cierre de cambios? Y ¿qué tal la Liga Nacional? ¿Los Miami Marlins en una posición de comodín? ¿Los Washington Nationals, junto con los Pittsburgh Pirates, liderando en carreras anotadas en el béisbol? ¿Los Philadelphia Phillies saliendo de un agujero de 9-19 que le costó al mánager Rob Thomson su empleo para estar a dos juegos del liderato de la división? Y ¿los New York Mets, con una nómina de más de $375 millones, en el último lugar con el segundo peor récord en la Liga Nacional?

¡No se veía venir todo eso! ¿Qué podría venir a continuación? Hemos desglosado las 30 escuadras en seis niveles basados en su potencial de playoff y hemos pedido a los expertos de ESPN MLB, Bradford Doolittle, Alden Gonzalez, Jesse Rogers, David Schoenfield, Jorge Castillo y Eric Karabell, que hagan un resumen de cómo se ve lo que queda de la temporada para cada equipo. También hemos incluido las proyecciones finales de victorias y derrotas de Doolittle y calculado las probabilidades de título de división, playoff y campeonato para los 30 equipos. Las proyecciones del resto de la temporada se basan en 10,000 simulaciones del calendario restante usando las calificaciones de poder de Doolittle para cada equipo como base para los resultados simulados. Las calificaciones de poder se determinan por los resultados hasta la fecha de la temporada y estimaciones basadas en la fortaleza de la plantilla.

Nota: Los equipos están ordenados de mejor a peor probabilidades de playoffs dentro de sus respectivos niveles.

Tier 1: Los cuatro grandes – Los Dodgers tienen un récord de 61-36 y se proyecta que terminen con un récord de 102-60. – Las probabilidades del título de división son del 99.7 %, las probabilidades de playoffs son del 100 % y las probabilidades de campeonato son del 27.5 %. – Los Dodgers han sido dominantes gracias a su profunda plantilla. – Se espera que regresen varios jugadores clave para fortalecer al equipo antes de los playoffs.

Tier 2: Mayores amenazas para los cuatro grandes – Los Yankees tienen un récord de 54-42 y se proyecta que terminen con un récord de 92-70. – Las probabilidades del título de división son del 39.6 %, las probabilidades de playoffs son del 97.7 % y las probabilidades de campeonato son del 11.8 %. – Los Yankees necesitan recuperar a sus mejores jugadores lesionados para aspirar al campeonato.

Tier 3: Contendientes en la mezcla – Los Guardians tienen un récord de 51-46 y se proyecta que terminen con un récord de 86-76. – Las probabilidades del título de división son del 60.3 %, las probabilidades de playoffs son del 80.9 % y las probabilidades de campeonato son del 4.0 %. – Los Guardians sobreviven a las lesiones y se mantienen competitivos en la lucha por los playoffs.

Tier 4: Jugar su camino hacia fuera de la contienda – Los Diamondbacks tienen un récord de 49-47 y se proyecta que terminen con un récord de 83-79. – Las probabilidades del título de división son del 0.2 %, las probabilidades de playoffs son del 25.5 % y las probabilidades de campeonato son del 0.4 %. – Los Diamondbacks enfrentan el desafío de mejorar su picheo para seguir en la contienda.

Tier 5: En ello, gracias al confuso AL – Los Rangers tienen un récord de 49-47 y se proyecta que terminen con un récord de 84-78. – Las probabilidades del título de división son del 50.0 %, las probabilidades de playoffs son del 66.6 % y las probabilidades de campeonato son del 3.0 %. – Los Rangers necesitan recuperar a sus jugadores clave y mejorar su ofensiva para asegurar un lugar en los playoffs.

Tier 6: Ojos en 2027 – Los Rockies tienen un récord de 39-59 y se proyecta que terminen con un récord de 63-99. – Las probabilidades del título de división son del 0.0 %, las probabilidades de playoffs son del 0.0 % y las probabilidades de campeonato son del 0.0 %. – Los Rockies buscan mejorar su picheo y podrían realizar cambios en su plantilla para mirar hacia el futuro.