Guía completa de apuestas de Ambos Equipos Anotar (BTTS)

Did you know that the three most common scorelines in the Premier League in 2024-25 were 1-1, 2-1, and 2-2? Together they accounted for nearly 30% of all top-flight matches that season. All three return a BTTS Yes bet. That is not a coincidence. BTTS Yes wins on any scoreline where both teams score at least once, and modern top-flight football, with its high pressing intensity and limited defensive superiority across leagues, produces both teams scoring in a large proportion of matches. Both teams to score betting is a market where the only question is whether both sides find the net at least once in 90 minutes. Not who wins. Not how many goals. Just whether each goalkeeper concedes at least once. It is one of the simplest football markets in structure and one of the most reliably researched through publicly available data. This guide covers how the market works, which leagues and fixture types suit it, how to research a BTTS bet before you place one, why BTTS No is an undervalued angle most bettors ignore, and the honest mathematics behind stacking BTTS legs in accumulators.

Datos rápidos

Significado de BTTS Sí: Ambos equipos marcan al menos un gol cada uno en 90 minutos.

Ambos equipos marcan al menos un gol cada uno en 90 minutos. Significado de BTTS No: Al menos un equipo no marca, un lado mantiene la portería a cero.

Al menos un equipo no marca, un lado mantiene la portería a cero. Liquidación: Solo se cuentan 90 minutos más tiempo añadido, tiempo extra y penales no cuentan.

Solo se cuentan 90 minutos más tiempo añadido, tiempo extra y penales no cuentan. Resultados de puntuación PL más comunes 2024-25: 1-1 (11.85%), 2-1 (9.63%), 2-2 (7.78%) – todos BTTS Sí.

1-1 (11.85%), 2-1 (9.63%), 2-2 (7.78%) – todos BTTS Sí. Mejor liga para BTTS Sí: Bundesliga – mayor promedio de goles por partido (3.13) y alta tasa de BTTS Sí.

Bundesliga – mayor promedio de goles por partido (3.13) y alta tasa de BTTS Sí. Mejor liga para BTTS No: Serie A – menor promedio de goles por partido (2.56) y fuerte cultura de portería a cero.

Serie A – menor promedio de goles por partido (2.56) y fuerte cultura de portería a cero. Herramienta de investigación: Understat.com para xG concedidos; FootyStats.org para tasas históricas de BTTS.

Understat.com para xG concedidos; FootyStats.org para tasas históricas de BTTS. Juego responsable: Juego Responsable: begambleaware.org | NCPG (EE. UU.): 1-800-522-4700.

Cómo funciona la apuesta en BTTS

El mercado tiene dos opciones: BTTS Sí y BTTS No. BTTS Sí gana si ambos equipos marcan al menos un gol cada uno, en cualquier momento en 90 minutos más tiempo añadido. El resultado del marcador es irrelevante más allá de eso. Un empate 1-1, una emocionante victoria 4-3 y una victoria en casa 3-1 regresan BTTS Sí con probabilidades idénticas. BTTS No gana si al menos un equipo no marca. Eso incluye 0-0, 1-0, 2-0, 3-0 en cualquier dirección. Una portería a cero es suficiente.

Tasas de BTTS por Liga: Dónde investigar y dónde evitar

No todas las ligas producen BTTS Sí al mismo ritmo. La cultura goleadora, la filosofía defensiva y el estilo de fútbol en cada división superior afectan la frecuencia con la que ambos equipos marcan, y esa variación tiene implicaciones reales para qué ligas vale la pena investigar para apuestas de BTTS.

Cómo investigar una apuesta en BTTS

La pregunta de investigación para BTTS es diferente a la investigación del resultado del partido. No estás preguntando qué equipo es mejor. Estás preguntando si ambas defensas probablemente concederán al menos una vez. Esto desplaza el enfoque hacia la vulnerabilidad defensiva, no la calidad de ataque.

Cuándo respaldar BTTS No

El mercado de BTTS No se sitúa aproximadamente entre 1.80 y 2.10 en la mayoría de los enfrentamientos donde ningún equipo es dominante. Eso es casi dinero por un resultado que ocurre en alrededor del 45-55% de los partidos dependiendo de la liga.

Factores del Estado del Juego que anulan las apuestas de BTTS

La investigación de BTTS realizada antes de un partido se ve inmediatamente afectada por los eventos durante él. Las formas más comunes en que una posición de BTTS Yes investigada colapsa incluyen:

Variantes de BTTS: BTTS y victoria, BTTS en ambos tiempos

El mercado básico de Sí/No ha producido varias variantes populares. Cada una combina BTTS con una condición adicional.

BTTS en Acumuladores: Las matemáticas honestas

BTTS Sí es una de las opciones de pierna de acumulador más populares. La simplicidad del mercado, al necesitar que ambos equipos marquen, hace que se sienta como una selección controlable entre un conjunto de otras apuestas. La realidad es más complicada.

Juego Responsable

Los mercados de BTTS están disponibles en casi todos los partidos de fútbol profesional, todos los días de la semana. La simplicidad y la estructura de dos resultados los hacen particularmente fáciles de apostar compulsivamente en lugar de selectivamente.

Preguntas frecuentes