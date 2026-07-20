Después de nueve noches seguidas de huelgas, ¿hacia dónde se dirige el conflicto entre Estados Unidos e Irán?

El personal de Anadolu llevó a cabo una novena noche consecutiva de ataques militares contra Irán temprano el lunes, apuntando a centros de mando, instalaciones de misiles, sistemas de defensa aérea, activos marítimos e infraestructura de comunicaciones. Los últimos desarrollos indican que el conflicto se está expandiendo más allá de los intercambios militares directos, con crecientes implicaciones para la seguridad regional, el suministro global de energía y el transporte internacional. Aquí tienes lo que debes saber.

¿Por qué continúan los ataques de Estados Unidos? El presidente Donald Trump dijo que las fuerzas estadounidenses habían golpeado a Irán “muy duro”, describiendo las operaciones como represalia por la muerte de miembros del servicio de Estados Unidos en Medio Oriente. La última baja en el lado estadounidense ocurrió en el norte de Irak, donde un miembro del servicio fue asesinado durante la detonación controlada de municiones sin explotar recuperadas de un dron iraní derribado. Según los medios estadounidenses, al menos 17 soldados estadounidenses han muerto desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán.

El Estrecho de Hormuz en el corazón del conflicto El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el domingo que Irán está intentando utilizar el Estrecho de Hormuz como herramienta de negociación, instando a otras naciones a desempeñar un papel más importante en la protección de las rutas de envío internacionales. “Está claro que Irán, al menos algunas personas en Irán, quieren controlar el estrecho y mantenerlo como una palanca de presión contra el mundo”, dijo Rubio antes de partir hacia Filipinas.

¿Qué está diciendo Irán? En el último ataque al amanecer del lunes, varias personas resultaron heridas cuando un proyectil impactó cerca de Silvana en Urmia, en el noroeste de Irán, informó la agencia de noticias semioficial iraní ISNA. Mientras tanto, Irán dijo el lunes que ha recibido propuestas de mediadores destinadas a rebajar las tensiones y las está revisando. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, dijo durante una rueda de prensa que los mediadores están trabajando para prevenir una mayor escalada y han transmitido propuestas a Teherán.

¿Cuál es el impacto humanitario? Según el Ministerio de Salud de Irán, más de 50 personas han muerto y más de 517 han resultado heridas en los ataques de Estados Unidos en todo el país desde el 27 de junio. Los fallecidos incluyeron a cinco mujeres y dos niños, mientras que 35 mujeres y 19 niños resultaron heridos, dijo el portavoz del ministerio Hossein Kermanpour en un mensaje en la compañía de redes sociales estadounidense X.

¿Se espera que el conflicto se intensifique? Durante los últimos 10 días, los ataques de Estados Unidos se habían centrado principalmente en el sur de Irán. Sin embargo, los ataques del lunes en Tabriz y Urmia en el norte marcan la primera expansión reportada más allá del sur de Irán durante este período. Esto se produce después de que Estados Unidos informara a Israel que planea intensificar su campaña militar contra Irán en los próximos días, según informó el radiodifusor público israelí KAN el domingo. Advertencias de analistas indican que tal movimiento marcaría una escalada further en un conflicto que ya se ha expandido más allá de las fronteras de Irán, afectando a Irak, Jordania y rutas marítimas clave en el Golfo.