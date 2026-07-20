Aston Villa ficha a Joao Gomes en un acuerdo de £ 38 millones procedente de los Wolves

Villa Aston han completado el fichaje por 38 millones de libras del mediocampista Joao Gomes procedente de los Wolves.

El internacional brasileño se une por £ 34 millones iniciales con £ 4 millones en complementos.

Villa completó el viernes un acuerdo récord con el club por valor de más de £ 50 millones para el mediocampista del Friburgo Johan Manzambi, superando al Newcastle en el internacional suizo.

El Atlético de Madrid también estaba interesado en Gomes, pero el jugador de 25 años abandonó el jueves el campo de entrenamiento de los Wolves en Portugal para pasar un examen médico y finalizar su traslado a Villa Park.

El centrocampista del Villa Amadou Onana estará de baja hasta el próximo año tras sufrir una grave lesión de rodilla con Bélgica en el Mundial.

Villa también vendió a Youri Tielemans al Manchester United por £ 35 millones, mientras que su compañero mediocampista Morgan Rogers se marchará después de que se llegara a un acuerdo de £ 117 millones con el Chelsea.

Gomes jugó 41 partidos con los Wolves la temporada pasada y fue nombrado Jugador del Año al terminar últimos en la Premier League.

Jugó 130 veces para el club, anotando siete goles, tras llegar procedente del Flamengo en 2023.

El director técnico de los Wolves, Matt Jackson, dijo: “Joao merece todo lo que obtiene del juego. Es un profesional modelo, un joven encantador y un gran hombre de familia.

“Es el tipo de persona que los entrenadores profesionales aman y los jugadores aman, por lo que llegará a ser el jugador sobresaliente que sabemos que es.

“Obviamente lamentamos su partida, pero tenemos que tomar decisiones responsables para el club de fútbol y luego construir para ser más fuertes colectivamente.

“Es una parte muy natural del fútbol: los clubes mejor gestionados que no tienen recursos ilimitados tienen que trabajar de esta manera.

“El modelo es algo que tenemos que adoptar, y nuestros fans siempre lo han comprendido enormemente”.