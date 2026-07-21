USMNT sube un lugar al 16º en el ranking mundial de la FIFA

La Copa del Mundo de 2026 ha terminado, y el Equipo Nacional de Estados Unidos obtuvo un ligero aumento en las clasificaciones. Hoy, la FIFA publicó sus clasificaciones mundiales, y el USMNT subió un lugar al 16º puesto en el mundo.

España, que ganó el título el domingo sobre Argentina, intercambió lugares con su rival final para ser nuevamente clasificada como el #1 del mundo. La lista de los diez primeros incluye a España (+1 lugar), Argentina (-1), Francia, Inglaterra, Brasil (+1), Marruecos (+1), Portugal (-2), Bélgica (+1), Países Bajos (-1) y México (+4). México, que también salió en octavos de final pero oficialmente terminó en el noveno lugar en la tabla de la Copa del Mundo, es el equipo de Concacaf con el ranking más alto, con Estados Unidos como el segundo equipo mejor clasificado en la región.

Los coanfitriones Canadá se mantuvieron en el puesto 30, mientras que Panamá tuvo una de las caídas más grandes, cayendo 10 lugares al 44. También perdieron la mayoría de los puntos en el índice de cualquier equipo. Costa Rica, que no llegó a la Copa del Mundo, subió dos lugares al puesto 51, mientras que Honduras cerró los cinco primeros en Concacaf al caer un lugar al 66. Los debutantes en la Copa del Mundo, Curazao, se mantuvieron en el puesto 82, mientras que Haití, que llegó a la Copa del Mundo por primera vez en 52 años, cayó cinco lugares al 88.

Noruega fue el que más subió en las clasificaciones, ascendiendo 12 lugares al puesto 19 en el mundo. Túnez sufrió la mayor caída, bajando 12 lugares al puesto 57 en el mundo. Las clasificaciones se mantendrán en su lugar hasta después de la nueva ventana creada en septiembre-octubre, que permitirá a los equipos jugar hasta cuatro partidos. El USMNT jugará hasta cuatro amistosos durante esa ventana mientras esperan los resultados de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf para la Liga A. El USMNT se trasladó al segundo lugar en las clasificaciones de Concacaf, lo que significa que se enfrentarán al mejor segundo lugar de la fase de grupos de la Liga A en los cuartos de final de la Liga de Naciones en noviembre.