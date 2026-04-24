Soldado que hizo $400,000 apostando por la salida de Maduro hace su primera aparición en la corte.

El soldado de operaciones especiales que fue acusado esta semana por presuntamente usar información clasificada para apostar más de $400,000 en la captura de Nicolás Maduro compareció en un tribunal federal en Raleigh, Carolina del Norte, el viernes.

El Sargento Primero Gannon Ken Van Dyke, quien realizó la apuesta en el mercado de predicción Polymarket, será liberado con una fianza de comparecencia de $250,000.

Aceptó entregar su pasaporte, limitar los viajes a partes de Nueva York y Carolina del Norte, limitar el consumo de alcohol “en exceso”, y no poseer un arma de fuego a menos que sea parte de su servicio militar activo.

Van Dyke ingresó al tribunal esposado de manos y pies y solo habló brevemente para reconocer que entendía los cargos y las sanciones. Actualmente está representado por un defensor público.

Está programado para comparecer en la corte federal en la ciudad de Nueva York el 28 de abril.

Investigadores federales afirmaron que Van Dyke apostó más de $33,000 en Polymarket justo días antes de que el presidente Donald Trump anunciara la captura de Maduro.

La serie de apuestas, que le reportó más de $409,000, inmediatamente generó escrutinio en el mundo de los mercados de predicción y resultó en una investigación de meses sobre si se utilizó información privilegiada para realizar las apuestas.

Van Dyke fue acusado de usar de manera ilegal información confidencial para su beneficio personal, robo de información no pública del gobierno, fraude de commodities y fraude electrónico.

Cuando, después de realizar las apuestas, vio informes sobre operaciones inusuales asociadas con la misión, Van Dyke supuestamente intentó ocultar la evidencia de las operaciones borrando su cuenta de Polymarket y cambiando la dirección de correo electrónico registrada en su cuenta de intercambio de criptomonedas, según la acusación.

Mientras que los mercados de predicción están regulados principalmente por la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities, las operaciones sospechosamente oportunas en plataformas como Kalshi y Polymarket han generado preocupaciones sobre el uso de información privilegiada. Además de la apuesta de $400,000 en Maduro, otro usuario de Polymarket obtuvo aproximadamente $550,000 a través de una serie de apuestas relacionadas con el ataque de Estados Unidos a Irán y la destitución del Ayatolá Ali Khamenei.

Preguntado el jueves sobre lo que pensaba acerca de las apuestas de Van Dyke, Trump dijo a los reporteros en la Oficina Oval, “Eso es como Pete Rose apostando por su propio equipo”.

“Le mantuvieron fuera del Salón de la Fama a Pete Rose porque apostó por su propio equipo. Ahora, si hubiera apostado en contra de su equipo, eso no habría estado bien, pero apostó por su propio equipo”, dijo Trump. “Lo voy a mirar”.

Respecto a las preocupaciones sobre empleados federales haciendo apuestas de información privilegiada sobre el conflicto con Irán y otros acontecimientos, Trump dijo que “el mundo entero, desafortunadamente, se ha convertido en algo así como un casino”.

“Mirad lo que está sucediendo en todo el mundo, en Europa y en todos lados, están haciendo estas cosas de apuestas. Yo nunca fui muy partidario de ello. No me gusta conceptualmente, pero es lo que hay. No, creo que no estoy contento con nada de eso. Pero tienen todos estos sitios diferentes. Tienen mercados predictivos. Es un mundo loco. Es un mundo muy diferente al que era”.