Soldados rusos acusados de canibalismo debido a escasez de suministros en la guerra de Ucrania

Los soldados rusos en el frente de guerra en Ucrania han sido acusados de canibalismo después de que sus suministros escasearan en invierno, informó el Sunday Times el sábado.

Los oficiales de inteligencia militar ucranianos que hablaron con el Times proporcionaron fotos y supuestas transmisiones de audio interceptadas de altos mandos militares rusos. Los soldados ucranianos afirmaron que sus especialistas en ciberseguridad lograron obtener pruebas de audio y foto de Telegram.

Un soldado ucraniano dijo que tenía evidencia de al menos cinco instancias donde se dice que tropas rusas fueron señaladas por sus compañeros o comandantes de haber comido a sus compañeros de armas.

Si son correctos, los incidentes parecen haber sido aislados y solo ocurrieron en mitad del invierno cuando era difícil que las tropas recibieran suministros. El Times también señaló que los soldados que supuestamente se comieron a sus camaradas probablemente estaban mentalmente afectados por las condiciones del campo de batalla y fueron llevados a medidas extremas.

Es importante destacar que el Times no pudo verificar las afirmaciones hechas por los oficiales de inteligencia ucranianos. Rusia suele desechar cualquier contenido de llamadas interceptadas ucranianas como “falsas”.

En un incidente de canibalismo reportado, un soldado ruso identificado por su seudónimo como “Khromoy”, que se traduce libremente como cojo, fue capturado matando a dos de sus camaradas de infantería e intentando comerse una de sus piernas. Estaba destacado en la región altamente disputada de Donetsk en noviembre de 2025.

Según las fuentes ucranianas del Times, estaba en el 95º Regimiento de la 5ª Brigada de Rifle Motorizado de la Guardia Separada, del 51º Ejército de Fusileros de la Guardia.

Un soldado informó sobre el incidente al comandante adjunto del batallón de reconocimiento de la 5ª Brigada, el Teniente Razikov Vladislav Abdulkhalykovych, en Telegram.

Según se informa, el informante compartió varias fotos con Abdulkhalykovych, incluida una foto gráfica de la pierna y otra de un soldado desnutrido. Times determinó que las fotos no fueron alteradas ni generadas por inteligencia artificial.

En los mensajes de voz interceptados, el soldado no identificado describió el incidente a Abdulkhalykovych.

“En resumen, un aliado mató a otros dos y trató de… cortó una pierna y ya estaba intentando comer uno de ellos”, dijo el soldado en los mensajes de voz recibidos por el Times.

Luego describió cómo dos de sus soldados fueron a buscar a Khromoy, quien había estado ausente por un tiempo.

“Al final, hoy fueron y encontraron el lugar donde los llevó al sótano, cortó una pierna y ya, a través de una picadora de carne o algo así, estaba sentado allí, dándole vueltas, intentando comerlo… Les disparó cuando fueron a comprobar. Lo mataron”.