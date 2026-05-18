Imperialismo canadiense: depredador, no presa, en la guerra global

Este discurso fue pronunciado por Keith Jones, secretario nacional del Partido Socialista por la Igualdad (Canadá), en el Rally en línea del Día Internacional de los Trabajadores de 2026, organizado por el WSWS y el Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

El gobierno liberal de Canadá resaltó al inicio de la guerra en Irán al brindar un fuerte apoyo al ataque ilegal y no provocado del imperialismo estadounidense. En cuestión de horas desde que cayeron las primeras bombas sobre Irán, el primer ministro Mark Carney se apresuró a repetir las justificaciones mentirosas de Trump y etiquetó a Irán como una amenaza para la paz en Oriente Medio.

La complicidad del imperialismo canadiense en esta guerra criminal ha crecido en las nueve semanas siguientes. Ottawa siempre ha intentado ocultar sus acciones depredadoras y ambiciones detrás de la retórica de los derechos humanos y el derecho internacional. Sin embargo, ha permanecido notablemente en silencio sobre la ola de crímenes de guerra perpetrados por Estados Unidos y su perro atacante israelí: las amenazas de Trump de eliminar la civilización iraní, el bombardeo estilo Gaza de hospitales y barrios residenciales, mientras condena cada acción que Irán ha tomado para defenderse.

Al igual que las potencias imperialistas europeas, Canadá respalda la iniciativa de Washington de devolver a Irán al tipo de subyugación neocolonial que sufrió bajo el Shah. Las reservas de Ottawa solo se refieren a la forma en que se lleva a cabo la guerra, comenzando con la exclusión de sus aliados de la OTAN en la planificación y ejecución por parte de Washington.

Incluso cuando la guerra causa estragos económicos globales, el gobierno de Carney está trabajando con Alemania, Francia y Gran Bretaña para intensificar la guerra instigada por la OTAN con Rusia sobre Ucrania. Canadá, que ve a Rusia como un rival por la riqueza de recursos del Ártico y ha tenido una asociación de tres cuartos de siglo con la extrema derecha ucraniana, ha proporcionado más per cápita a Ucrania en armas y dinero desde 2022 que cualquier otro estado del G7. Es un miembro destacado de la “coalición de voluntarios” creada por Berlín, Londres y París para evitar que Trump haga un trato con Putin a expensas de los demás poderes de la OTAN.

La clase dominante de Canadá ha sido sacudida por el frenético impulso de Trump, bajo la bandera de América Primero, de resucitar la hegemonía imperialista global de EE. UU., incluido el reacondicionamiento de las relaciones económicas y geoestratégicas de EE. UU. con sus antiguos aliados imperialistas.

Ha respondido a la andanada de aranceles del presidente fascista de EE. UU. y a las amenazas de usar la fuerza económica para convertir a Canadá en el estado número 51 de América, acelerando drásticamente sus preparativos para la guerra global e intensificando su asalto de guerra de clases a los derechos sociales y democráticos de los trabajadores.

Bajo el gobierno de Carney, el exbanquero central y ejecutivo de primera línea que reemplazó a Justin Trudeau como primer ministro en marzo de 2025, el gobierno liberal federal se ha reorganizado para liderar un giro dramático hacia la derecha. El eje de este cambio es la reorganización del capitalismo canadiense para la guerra mundial.

Dentro de semanas de llegar al cargo, Carney aumentó el gasto militar en 2025-26 en un 17 por ciento. Desde entonces, el gobierno se ha comprometido a triplicar el presupuesto de defensa a más de $150 mil millones por año para 2035, aprobó un plan para crear una nueva reserva de 300.000 personas y puso la construcción de la base militar-industrial del país en el centro de su estrategia económica.

El rearme y la guerra se financiarán desmantelando lo que resta de los servicios públicos y los apoyos sociales. Para hacer cumplir estos ataques, la clase dominante recurre a métodos autoritarios de gobierno, retrocediendo sistemáticamente en el derecho a la huelga y cultivando fuerzas de extrema derecha, incluso a través de la normalización de la incitación antiinmigrante.

En enero, Carney dio un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos que ha sido muy celebrado en los círculos de la clase dominante internacionalmente. En este discurso, reconoció que el orden capitalista global liderado por EE. UU. ha colapsado y llamó a una alianza de las potencias imperialistas menores para frenar a Trump. Pasó desapercibido en la cobertura mediática entusiasta el juramento de Carney de que el imperialismo canadiense no estará [en palabras textuales] “en el menú” y en cambio asegurará un asiento en la mesa en la nueva era de conflicto estratégico global.

En efecto, Carney proclamó que la clase dominante de Canadá está decidida a ser depredadora, no presa, en el nuevo impulso imperialista de redistribuir el mundo, tal como lo fue en las dos guerras mundiales imperialistas del siglo pasado. El asiento del que habla Carney, que ha sido invocado repetidamente por los principales representantes y estrategas de la clase dominante canadiense, es un lugar en la mesa alta imperialista donde se repartirán los despojos de la agresión y la guerra.

Como el Partido de la Igualdad Socialista y el World Socialist Web Site han explicado solos, en tanto la clase dominante canadiense se opone a Trump, es únicamente desde el punto de vista de defender su derecho “soberano” a la mayor parte de las ganancias derivadas de la explotación de los trabajadores y los abundantes recursos de Canadá.

Los trabajadores en Canadá tienen todas las razones para oponerse a Trump y a todo lo que representa: la guerra, la oligarquía, la dictadura. Pero solo pueden hacerlo oponiéndose a todas las facciones rivales de la burguesía canadiense y a todos sus representantes políticos: desde los separatistas pro-MAGA de Alberta y los etno-chovinistas del Parti Québécois hasta el gobierno de Carney y los burócratas sindicales cada vez más pro-guerra y enérgicamente en favor de la bandera, y uniéndose en sus luchas con los trabajadores en los Estados Unidos, México e internacionalmente en una ofensiva por el poder de los trabajadores y el socialismo.

La lucha de la clase trabajadora por convertir en eje de sus luchas el internacionalismo socialista es ante todo una lucha contra los aparatos sindicales corporativistas, sus aliados en el NDP socialdemócrata y sus defensores y defensores pseudoizquierdistas. Durante años, estas fuerzas apoyaron a gobiernos liberales de minoría de derecha, afirmando que eran una alternativa progresista a los Conservadores, al tiempo que suprimían sistemáticamente las luchas de la clase trabajadora, incluido un enorme oleada de huelgas desde 2022 hasta 2024.

Ahora están agitando a favor de la “unidad nacional” en la guerra arancelaria y la guerra mundial en desarrollo, y avivando el nacionalismo canadiense y quebequés. Con ello, dividen sistemáticamente a los trabajadores canadienses de sus hermanos y hermanas de clase en toda América del Norte y en todo el mundo, al tiempo que proporcionan a la clase dominante la cobertura política y el apoyo que necesita para llevar adelante su agenda de austeridad y guerra.

Reconociendo que la clase trabajadora está en un curso de colisión con el gobierno de Carney, secciones de la burocracia laboral y la pseudoizquierda buscan ahora remodelar al NDP bajo su nuevo líder federal, el autodenominado “populista de izquierda” y ferviente nacionalista canadiense Avi Lewis. Esto es un fraude miserable destinado a mantener atrapada a la clase trabajadora dentro de los límites de la política establecida. Lewis se presenta como anti-guerra, pero aplaudió el discurso de Carney en Davos y apoya el papel principal de Canadá en la guerra contra Rusia. Condena la guerra en Irán, pero trabaja con la burocracia sindical para bloquear la movilización de la clase trabajadora contra la guerra y promueve la mentira de que el imperialismo canadiense puede ser una fuerza de paz en los asuntos mundiales.

En este Día Internacional de los Trabajadores de 2026, el grito de batalla socialista internacionalista “¡Trabajadores del Mundo, Uníos!” debe resonar en todo el mundo como nunca antes. Solo la acción revolucionaria unida de la clase trabajadora internacional puede detener la guerra mundial en desarrollo, derrotar la amenaza fascista y poner la riqueza de la sociedad al servicio de toda la humanidad.