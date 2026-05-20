Estrella de Wrexham pide reiniciar los play

El delantero de Wrexham, Josh Windass, cuestionó por qué los playoffs del Campeonato no están siendo reiniciados tras la expulsión del Southampton del torneo debido al escándalo de espionaje del club.

Southampton fue eliminado de los playoffs después de admitir que espiaron a tres rivales del Campeonato durante la temporada.

Los Saints han apelado contra la sanción, la cual también incluye una deducción de cuatro puntos para la próxima temporada.

Wrexham se quedó fuera de los playoffs por poco al terminar dos puntos detrás de los seis primeros después de un empate en el último día con Middlesbrough.

Windass reaccionó a la noticia en las redes sociales y sugirió que la competencia debería comenzar de nuevo con Wrexham tomando el lugar del Southampton.

“Esta historia es una de las más locas que he visto. Pero ¿por qué no comienzan los playoffs de nuevo con los otros cuatro equipos?”, publicó Windass.

“Wrexham vigilando la situación”, no se mencionó la posibilidad de reemplazar a Southampton en los playoffs como sanción posible por la comisión disciplinaria independiente de la EFL.

Sin embargo, se entiende que Wrexham está vigilando de cerca los acontecimientos y esperan el veredicto completo antes de decidir si emprender alguna acción adicional.

Una posible vía podría involucrar reclamos legales de compensación si los clubes creen que Southampton obtuvo una ventaja deportiva injusta por sus acciones.

“No ha habido discusiones formales hasta ahora, pero se cree que Wrexham se mantiene con opciones abiertas”, dijo un portavoz del club.

“Esperamos recibir los detalles completos de la decisión en su debido momento”, dijo un portavoz del club.

El defensor del ex Hull City, Curtis Davies, también cuestionó las consecuencias más amplias del fallo.

“Sea o no la decisión correcta depende de la opinión”, escribió Davies en Instagram.

“Pero después de la apelación de hoy me pregunto dónde podrían estar Wrexham e incluso Millwall.

“Wrexham terminó séptimo y podrían argumentar que debieron estar en los playoffs. Millwall terminó tercero pero perdió su playoff con Hull; Boro también perdió pero avanzó”.

Southampton admitió espiar las sesiones de entrenamiento de Middlesbrough antes del primer partido de su semifinal de playoff, así como observar las sesiones de Ipswich Town y Oxford United durante la temporada regular.

Middlesbrough ha sido reintegrado y actualmente está programado para enfrentarse al Hull City en Wembley el sábado por un lugar en la Premier League.

Sin embargo, la EFL confirmó que la situación aún podría cambiar dependiendo del resultado de la apelación del Southampton.

La apelación será escuchada por un panel de arbitraje independiente compuesto por tres nuevos miembros.

La EFL también declaró que espera que el proceso se resuelva para el miércoles, 20 de mayo.