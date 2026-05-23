Nuevos rumores del Draft de la NBA revelan de quién ‘están enamorados los reyes’ después del Combine de 2026

Después de ganar la séptima selección general en la lotería del draft de la NBA de 2026, los Sacramento Kings están vigilando de cerca a Darius Acuff Jr. saliendo del combinado de exploración.

Según Michael Scotto de HoopsHype, los Kings “están enamorados” del destacado de Arkansas.

Un posible factor de complicación es que Acuff podría no estar en el tablero cuando llegue el turno de los Kings. El simulacro de draft más reciente de Jonathan Wasserman de B/R proyecta que Acuff aterrizará con Los Angeles Clippers en el puesto número 5.

Los Kings frecuentemente han aparecido como el lugar más bajo para Acuff. Jeremy Woo de ESPN señaló en su simulacro posterior al combinado publicado el 19 de mayo que existen conexiones entre la organización de los Kings y Acuff, incluido el gerente general Scott Perry, que entrenó al padre de Acuff en Eastern Kentucky.

Al salir del combinado, Wasserman citó a Acuff como uno de los ganadores del evento porque midió mejor de lo esperado con 6’2″ con un alcance de 8’2½” y pesó 185.8 libras:

“El tamaño, el peso y la longitud de Acuff reflejan muy de cerca los de Damian Lillard del Combinado de la NBA de 2012, cuando el nueve veces All-Star llegó con 6’1¾”, 188 libras y una envergadura de 6’7¾”. Immanuel Quickley es un guardia más reciente con medidas similares que no necesariamente ha estado restringido por sus herramientas en ninguno de los extremos”.

El enamoramiento de los Kings con Acuff tiene sentido porque Devin Carter, la selección número 13 en el draft de 2024, es su único armador bajo contrato en este momento. Russell Westbrook se convertirá en agente libre. Killian Hayes tiene una opción de equipo de 3 millones de dólares. Isaiah Stevens es un agente libre restringido con un contrato de dos vías.

Ninguno de esos jugadores es una solución a largo plazo como base titular. Carter, en teoría, podría serlo, pero no ha demostrado mucho en sus dos primeras temporadas en la NBA que justifique mucha confianza.

Acuff fue nombrado Jugador del Año de la SEC 2025-26 como estudiante de primer año en Arkansas. Promedió 23,5 puntos con un 44,0 por ciento de tiros de tres puntos, 6,4 asistencias y 3,1 rebotes por partido en 36 aperturas.

El joven de 19 años mejoró su juego en el escenario más grande. Promedió 29,8 puntos con un 45,0 por ciento de tiros detrás del arco y 6,5 asistencias por partido en seis aperturas entre los torneos de la SEC y la NCAA.