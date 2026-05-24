Usyk vs Rico: Tony Bellew, Jake Paul y Francis Ngannou reaccionan al paro de Oleksandr Usyk a Rico Verhoeven

Usyk se habría adelantado por poco en las tarjetas con un asalto de 10-8 en el undécimo, dejando la pelea finamente equilibrada en el asalto final.

Si bien muchos no estuvieron de acuerdo con el momento de la interrupción, no todos estuvieron de acuerdo en que dejar continuar a Verhoeven le habría permitido ganar por puntos.

El campeón mundial de cuatro pesos Shakur Stevenson dijo que el árbitro “robó” al público un final definitivo para la pelea.

“Usyk lo encendió cuando lo necesitaba. El árbitro ayudó con seguridad, pero ¿quién puede decir que Usyk no estuvo? [going to] sacarlo de allí, tuvo mucho tiempo”, dijo.

“Mala noche en la oficina, no parezcas [Usyk] “Para mí estaba en plena forma”.

Tony Bellew fue noqueado por Usyk en su pelea por el título mundial de peso crucero en 2018 y dijo que nunca antes había visto al ucraniano “superado en trabajo” en su carrera.

“No creo que Rico hubiera estado listo para seguir adelante en el 12. Ya estaba acabado, estaba agotado. Pero una gran parte de eso se debe a la experiencia”, dijo Bellew.

“Probablemente deberíamos hacerlo de nuevo”.

Hablando en BBC Radio 5 Live, Richie Woodhall dijo que habría “preguntas” sobre la decisión del árbitro, pero pidió una revancha para resolver el asunto.

Verhoeven dio la bienvenida a una revancha y dijo que tenía la intención de continuar boxeando, ya sea que pelee contra Usyk nuevamente o no.