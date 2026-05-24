Misiles alcanzan Kyiv después de que Rusia prometiera represalias

Rusia atacó la capital de Ucrania, Kiev, con un ataque masivo de misiles y aviones no tripulados a primera hora del domingo, matando al menos a una persona e hiriendo a más de 20, después de amenazar con represalias por los ataques en el este de Ucrania ocupado por Rusia.

“La capital ha sido objeto de un ataque masivo con misiles balísticos”, escribió en Telegram Tymur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de la ciudad de Kiev.

“Actualmente hay informes de que al menos cuatro lugares fueron afectados por el ataque: los distritos de Shevchenkivsky, Dniprovsky y Podilsky. Se informó preliminarmente sobre incendios y daños a edificios residenciales”, dijo Tkachenko.

Los ataques rusos dejaron varios edificios residenciales dañados Imagen: Efrem Lukatsky/AP Photo/dpa/Picture Alliance

El ataque de Rusia dejó varios edificios residenciales dañados en Kyiv.

Se incendiaban escombros en las instalaciones de una escuela en “el centro de la ciudad de Kiev”, dijo el alcalde Vitali Klitschko en Telegram.

Rusia advierte de represalias

El sábado, el presidente Volodymyr Zelenskyy advirtió sobre el ataque de Rusia contra Ucrania utilizando el misil Oreshnik, citando información de inteligencia de Ucrania, Estados Unidos y Europa.

“Estamos viendo señales de preparación para un ataque combinado en territorio ucraniano, incluido Kiev, que involucra varios tipos de armamento”, incluido el Oreshnik, un misil hipersónico ruso con capacidad nuclear, dijo Zelenskyy en una publicación en las redes sociales.

La zona de exterminio de Ucrania, donde los drones cazan humanos Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

La advertencia se produjo después de que Ucrania lanzara un bombardeo con aviones no tripulados en el este ocupado por Rusia, que según Moscú alcanzó una residencia universitaria y mató al menos a 18 personas.

Sin embargo, Ucrania ha negado haber atacado a civiles y afirmó que había atacado una unidad de aviones no tripulados rusos estacionada en el área de Starobilsk en la región de Luhansk.

Editado por: Dmytro Hubenko

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