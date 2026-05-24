El almuerzo en la oficina antes era un lujo. Ahora es solo una molestia

Es la 1:30pm mientras escribo esto. Mi mente está ocupada moviendo los dedos de tecla en tecla en mi antigua computadora portátil, tarea que pauso brevemente para quitar un cabello de la pantalla. Luego, me rasco la pierna de nuevo, lo que levanta otro cabello. Debería volver al trabajo, pero no puedo concentrarme. ¿Por qué? Porque tengo un hambre increíble. Después de todo, es la hora del almuerzo, la parte más inútil de cualquier jornada laboral.

No es que haya vergüenza en el almuerzo. Es simplemente que no estamos programados para comer a una hora determinada. Todos somos diferentes y todo el concepto del almuerzo de oficina es un sinsentido obsoleto en 2026. Déjenlo ir.

El Big Lunch (o alternativamente, el Complejo Industrial del Almuerzo) te dirá lo contrario. El almuerzo se considera un elemento fundamental de la jornada laboral. Después de todo, es mandatario legalmente aquí en California. Pero también es algo que las personas que trabajan en oficinas esperan. Es un momento para alejarse de las cadenas invisibles que nos atan a nuestras computadoras por una hora o así de comportamiento humano normal. Cuando trabajaba en una oficina, miraba mi teléfono y pensaba: Si tan solo puedo llegar al mediodía, estaré bien. El almuerzo era como una pequeña golosina para romper la monotonía de la vida corporativa. En algunos trabajos, incluso había un almuerzo gratis para hacerlo aún más atractivo. ¡No puedes salir de la oficina! ¡Ni siquiera tienes que salir de la oficina!

No estuve presente durante la mayor parte del siglo XX, pero según programas de televisión como Mad Men, los viejos tiempos del almuerzo significaban ir a un restaurante elegante y embriagarse con martinis, luego caer en un chaise longue hasta que se pasara el efecto. Apoyaría felizmente esa versión del almuerzo, pero no es lo que se nos presenta hoy. El almuerzo de oficina moderno se trata de conveniencia y rapidez. Te apresuran en un Sweetgreen para recoger tu cubo biodegradable de vegetales para que puedas regresar a tu escritorio antes de tu próxima reunión.

El almuerzo laboral es simplemente una distracción de tu realidad desagradable, ofreciendo la ilusión de elección mientras refuerza el hecho simple de que necesitas ganarte la vida realizando una serie de tareas que odias. ¿Debo comer pizza o comida mexicana? No, no debo. Debo comer una ensalada, no vaya a ser que me convierta en una bestia hecha principalmente de carbohidratos parcialmente digeridos.

El almuerzo, como concepto, evolucionó de refrigerios ligeros como actividad de ocio a una comida igual a las otras dos, gracias al rápido ascenso de la industrialización en el siglo XIX. El almuerzo se convirtió en una pausa crucial de la extracción de carbón o el ensamblaje de piezas de automóviles. No necesito casi tanto descanso de diseñar presentaciones de PowerPoint o responder a un correo electrónico que simplemente dice: “solo seguimos mi solicitud anterior”. Paciencia, sí. Pero eso es harina de otro costal.

Así que hemos convertido a este hijo del medio de una comida (no tan nutritivo como el desayuno y no tan divertido como la cena) en un paria culinario vinculado directamente al deseo emocional. El almuerzo es el vestigio de la Revolución Industrial. Ya no espero con ansias el mediodía como un niño sobrecargado de cafeína anticipando la mañana de Navidad. Quizás coma un pequeño refrigerio – nueces, una barra de proteínas, crudités. Incluso puedo leer o salir a caminar. Reconozco mi privilegio aquí, que no estoy obligado a estar en ningún lugar o hacer algo que no quiero hacer. Puedo ocuparme en otras actividades que son más enriquecedoras que un wrap de pollo al búfalo. Pero el hecho sigue siendo que mi trabajo sigue siendo tan activo como el de cualquier empleado de oficina. O sea, no en absoluto. Prefiero un buen y nutritivo desayuno o una agradable cena temprana.

Si tengo que reunirme con alguien social o profesionalmente durante el día, o si mi estómago me está gritando, comeré. (En mis fantasías, mi estómago suena exactamente como mi madre, un tema para discutir en otro momento). Pero sin la presión de tener que aprovechar mi hora de tiempo libre obligatorio llenando mi boca con basura cara (o chismorreando con compañeros de trabajo), puedo ser verdaderamente libre. El almuerzo de oficina es una estafa perpetrada por capitalistas de riesgo con grandes sueños de franquiciar sus diversas experiencias gastronómicas para llevar “elevadas”. Pero la automatización, la mala economía y el colapso del distrito comercial urbano harán que estos lugares sean aún más inútiles. El negocio de Sweetgreen se está desplomando por estas mismas razones. A medida que la economía sufra, la comida rápida volverá a ser popular, pero la comida rápida no es la respuesta.

Sitios como Sweetgreen, Pret a Manger o Cava se sustentan en el concepto de que el almuerzo está conectado al ocio: con tu hora de tiempo libre, deberías tener una comida, incluso si es comida que ni siquiera disfrutas consumir. No estoy diciendo que no almuerces; más bien que la pausa que recibes de las tareas laborales debería destinarse a actividades placenteras. Si eso significa comer, genial. Pero no lo hagas solo porque crees que tienes que hacerlo. Digo que normalicemos tomar una siesta por la tarde. No una siesta al estilo Mad Men causada por la excesiva ingesta de alcohol, sino un descanso del estímulo absorbente de la vida moderna. Deshazte de las cabinas y sofás sin usar en los diversos espacios tecnológicos de planta abierta y pon camas. Dame un oso de peluche y uno de esos sombreros que solían usar los personajes animados por la noche.

Y ahora … he terminado de escribir. Puedo ir a comer algo. ¿Por qué estoy comiendo en la tarde? ¿Soy algún tipo de hipócrita?

No.

Es porque no desayuné.