La leyenda de UFC, Georges St-Pierre, compartió su reacción al escuchar la noticia de que Conor McGregor regresará al octágono.

El presidente de UFC, Dana White, confirmó hace una semana que McGregor regresará después de cinco años sin competir para enfrentarse a su rival Max Holloway en una revancha en UFC 329, que se llevará a cabo el 11 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Dado que McGregor no ha peleado desde que se rompió la pierna contra Dustin Poirier en su pelea de trilogía en julio de 2021, St-Pierre tiene algunas reservas acerca de ver a su colega superestrella de UFC regresar, aunque lo apoya para que tenga éxito.

Georges St-Pierre reacciona al regreso de Conor McGregor a UFC

En una entrevista reciente con MMAjunkie.com, St-Pierre compartió su honesta reacción al escuchar la noticia de que McGregor regresará a UFC después de tanto tiempo fuera de la pelea. Si bien GSP apoya que McGregor tenga un regreso exitoso, espera no regresar como un caparazón de lo que era antes.

“Me rompería el corazón verlo regresar y no ser tan bueno como era o cerca de lo que era. Eso es desgarrador”, dijo St-Pierre.

Si bien St-Pierre tiene algunas dudas sobre lo que podría suceder en la revancha de Holloway, no tenía más que cosas positivas que decir acerca de que McGregor aceptó un desafío tan difícil después de estar alejado del juego durante cinco años.

â€œÉl regresa para cosas grandes, y no regresa para cosas pequeñas. Es apropiado. Por supuesto, si estuviera en el bando de Conor, diría: “Abróchate el cinturón porque es una pelea increíble”. Pero él puede hacerlo. Va a ser interesante”, dijo St-Pierre.

Georges St-Pierre ofrece consejos a Conor McGregor

St-Pierre también regresó una vez de un largo descanso en su carrera. En noviembre de 2013, St-Pierre se retiró como campeón de peso welter de UFC y se alejó del juego durante cuatro años después de vencer a Johny Hendricks por decisión dividida en UFC 167. Pero regresó en noviembre de 2017 y venció a Michael Bisping para convertirse en el campeón de peso mediano de UFC en UFC 217, con 50 tarjetas numeradas entre peleas. Entonces, si hay alguien a quien preguntar acerca de cómo regresar de un largo descanso para tener éxito dentro del octágono, es St-Pierre, y le ofreció a McGregor algunos buenos consejos.

“Cuando te prepares, debes asegurarte de recrear ese entorno y el nivel de incomodidad que enfrentarás. Si te quedas en tu zona de confort durante tu campo de entrenamiento, no es bueno. Debes asegurarte de traer chicos que te hagan sentir incómodo. No me refiero sólo a habilidades y sparring. A veces es bueno traer muchachos con los que nunca has entrenado, y tienes mariposas y no sabes cómo se mueven. “Están sucios y van a intentar hacerme daño”. Es importante”, dijo St-Pierre.

Sobre el tema de los regresos, St-Pierre, de 45 años, reafirmó que es un peleador retirado, pero admitió que ha recibido mucho interés por parte de los promotores para que pelee nuevamente. Aunque ha rechazado sus intentos por ahora, no ha cerrado al 100% la puerta a que esto vuelva a suceder, aunque las probabilidades parecen bajas ya que disfruta de su jubilación.