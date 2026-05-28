Ganar la guerra de Irán es fácil. Ahora viene lo difícil.

“¡Tenemos que terminar el trabajo, ¿verdad?”

Cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo ese comentario en un mitin en Kentucky en marzo, la guerra de Irán apenas comenzaba. Y con una gran potencia de fuego a su disposición, irradiaba confianza de que el final sería solo una formalidad. La guerra, le dijo a la multitud de seguidores, ya había sido “ganada”.

Sin embargo, 2 meses y medio después, la definición de “terminar el trabajo” del Sr. Trump ha cambiado fundamentalmente.

A pesar de la disonancia entre indicios de un inminente acuerdo de paz y la reanudación de los ataques militares de EE. UU. en Irán esta semana, ya no se trata de lograr una victoria definitiva en el campo de batalla.

Se trata de llegar a un arreglo político que el presidente pueda vender a sus seguidores, de poner fin a una guerra que es ampliamente impopular entre los votantes, y, al menos, de comenzar a frenar los crecientes precios del petróleo y el gas al reabrir el Estrecho de Ormuz antes de las elecciones legislativas de noviembre.

El presidente ya ha dado a conocer en las mediaciones los puntos clave de un posible acuerdo con Iran.

Primero, la confirmación del alto al fuego anunciado a principios de abril y desde entonces extendido por el Sr. Trump mucho más allá de su duración original de dos semanas.

Luego, un proceso de un mes para la reapertura del Estrecho de Ormuz, con Irán permitiendo el paso libre y Estados Unidos poniendo fin a su contrabloqueo de los puertos iraníes.

Y junto a esto, negociaciones sobre lo que el Sr. Trump ha definido como el objetivo central de ir a la guerra en primer lugar: cerrar la vía de Irán para obtener un arma nuclear.

Esto podría ser especialmente delicado políticamente para el presidente. Cualquier nuevo acuerdo con Irán inevitablemente será comparado con el acuerdo nuclear de 2015 del presidente Barack Obama con Teherán, que el Sr. Trump denunció como “horrible” y del que sacó a EE. UU. durante su primer mandato.

Incluso antes de lograr una resolución aceptable sobre cualquiera de estos problemas, el Sr. Trump se está viendo obligado a confrontar una realidad sobre la guerra que se hizo evidente cuando declaró victoria en lugares como Kentucky: su naturaleza “asimétrica”, que recuerda la larga implicación de EE. UU., y su retirada ultima de Vietnam.

Sí, las fuerzas de EE. UU. e Israel habían superado ampliamente a Irán. Habían atacado miles de objetivos en todo el país, hundido gran parte de su armada y matado a sus líderes superiores.

Desde un punto de vista militar convencional, Irán era incapaz de igualar el poder de Estados Unidos.

Sin embargo, Teherán no mostraba signos de querer negociar la paz. Su régimen y su ejército habían sobrevivido. Estaba lanzando drones y misiles contra los aliados del Golfo de EE. UU. y bloqueando efectivamente el estrecho por donde normalmente viaja una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural.

Irán conserva esa ventaja. Y, como parece reconocer ahora el Sr. Trump, es poco probable que se deshaga incluso con un retorno a gran escala a la guerra, algo que los aliados árabes clave están especialmente ansiosos por evitar.

Esto significa que la posibilidad y la forma de un acuerdo negociado depende también de las prioridades de Irán.

Informes recientes sobre las conversaciones en curso sugieren que los iraníes están abiertos a un alto el fuego y una reapertura gradual del Estrecho de Ormuz.

Incluso en algunos temas nucleares clave – según las conversaciones indirectas con Irán antes de que Trump lanzara la guerra – parecen haber una perspectiva de terreno común.

El liderazgo de Irán ha afirmado durante mucho tiempo que no tiene la intención de desarrollar un arma nuclear. Ha estado receptivo a diluir sus reservas de uranio casi a nivel de armas, o tal vez moverlas a un tercer país acordado como Rusia.

Pero en las conversaciones de esta semana con representantes en el estado del Golfo de Qatar, los negociadores iraníes parecían insistentes en un compromiso temprano de EE. UU. para liberar miles de millones de dólares de activos iraníes en bancos extranjeros que han sido congelados por sanciones, una de las características del acuerdo nuclear de la administración de Obama que el Sr. Trump atacó con vigor.

Los iraníes también parecen tener la intención de retener el control a largo plazo, junto con el sultanato árabe de Omán al otro lado del Golfo, sobre el Estrecho de Ormuz.

La forma en que el equipo de negociación del Sr. Trump logre sortear estos problemas con Irán determinará si un acuerdo está tan cerca como sugerían algunas de sus recientes publicaciones en redes sociales – o, si sigue siendo esquivo, si podría actuar sobre las amenazas de ordenar más ataques militares.

En sus palabras del miércoles, el presidente hizo una familiar referencia a ambas opciones.

Dijo que las conversaciones iban “muy bien”. Los iraníes estaban “empezando a darnos las cosas que tienen que darnos’. Pero señalando al Secretario de Defensa Pete Hegseth, agregó que si no lo hacían, “el hombre a mi izquierda tendrá que acabar con ellos”.

Aún así, la aparente reticencia del Sr. Trump a volver al combate principal en las últimas semanas sugiere que ha llegado a aceptar que la guerra total es poco probable que acerque las perspectivas de un acuerdo negociado.

La semana pasada, un artículo en Asuntos Exteriores trazó un paralelo contundente con la Guerra de Vietnam. Dijo que la administración Trump había tardado apenas dos meses en “recorrer los cinco años de la política de Vietnam de [Lyndon] Johnson: entrada, escalada, estancamiento frustrado y negociaciones”.

Ahora, sugería, el Sr. Trump se encontraba en la recta final de la administración Nixon: “primeras amenazas fanfarronas, luego gradual reconocimiento de la necesidad de extraerse a través de un acuerdo insatisfactorio”.