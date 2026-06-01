EE. UU. bombardea sitios militares iraníes y Kuwait es golpeado por fuego de drones y misiles

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos – Estados Unidos dijo el lunes que bombardeó sitios de radar y drones en Irán después de que Teherán derribara un dron estadounidense durante el fin de semana. Irán luego dijo que lanzó un ataque propio, y Kuwait reportó fuego entrante.

El cese al fuego nominal entre Irán y Estados Unidos ha sido repetidamente puesto a prueba con estos ataques de ida y vuelta, incluso cuando funcionarios de ambos países intentan negociar el fin de la guerra. No está claro qué tan cerca están de un acuerdo y siempre existe el riesgo de que un ataque pueda descarrilar esas conversaciones.

Mientras tanto, Irán ha mantenido su control sobre el Estrecho de Ormuz, perturbando el suministro global de energía y aumentando el precio del combustible en todo el mundo, con consecuencias de gran alcance.

La lucha también se intensificó entre Israel y el grupo militante libanés Hezbollah, a pesar de su cese al fuego nominal. Israel ha extendido su ocupación profundamente en Líbano, y Hezbollah -que se unió a la guerra en apoyo de su principal patrocinador, Irán- continúa lanzando drones hacia Israel.

Ataques militares estadounidenses a Irán

El Comando Central Militar de Estados Unidos dijo que realizó los ataques en Irán el sábado y domingo alrededor de la ciudad de Geruk y en la isla de Qeshm.

“Los ataques medidos y deliberados ocurrieron… en respuesta a acciones agresivas iraníes que incluyeron el derribo de un dron MQ-1 estadounidense que operaba sobre aguas internacionales”, dijo el Comando Central.

“Las aeronaves de combate de Estados Unidos respondieron rápidamente eliminando las defensas aéreas iraníes, una estación de control terrestre y dos drones de ataque unidireccionales que representaban claras amenazas para los barcos que transitaban por aguas regionales”.

Kuwait reporta fuego entrante

Kuwait dijo que sus defensas aéreas abrieron fuego temprano el lunes para interceptar fuego entrante de drones y misiles.

Al mismo tiempo, la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán dijo que respondió a un ataque estadounidense sin especificar dónde, probablemente refiriéndose al ataque a Kuwait. En un comunicado transmitido por la agencia de noticias estatal IRNA, la Guardia dijo que las fuerzas estadounidenses habían apuntado a una torre de telecomunicaciones.

Kuwait es sede del Comando Central del Ejército de EE. UU., el comando avanzado de Oriente Medio para el Ejército. Mientras que la Fuerza Aérea de EE. UU. ya no opera el Predator MQ-1, el Ejército de EE. UU. todavía lo hace.

Más tarde, la televisión estatal iraní compartió imágenes del lanzamiento de un misil balístico, incluyendo un primer plano que mostraba una pegatina en su cuerpo representando a un presidente estadounidense Donald Trump magullado superpuesto en un Estrecho de Ormuz “cerrado” con la leyenda: “Hasta que el último soldado estadounidense abandone la región”.

Ataques sacuden las conversaciones de cese al fuego

Los ataques representan la última escalada entre EE. UU. e Irán. Durante el fin de semana, EE. UU. disparó un misil en la sala de máquinas de un buque de carga de bandera gambiana que intentaba romper su bloqueo a los puertos iraníes.

Un goteo de barcos ha logrado salir del estrecho, a través del cual pasaba una quinta parte de todo el petróleo y gas natural comercializado en algún momento, pero la presión continúa sobre los suministros globales de energía, así como sobre los fertilizantes químicos. Esto ha llevado a temores de escasez de alimentos. La región del Golfo produce el 30% de los fertilizantes químicos intercambiados globalmente.

Trump se reunió con asesores el viernes pero aún no ha decidido si seguir adelante con un acuerdo para extender el cese al fuego y reabrir el estrecho. Irán ha dicho que el acuerdo no se ha finalizado.

EE. UU. e Israel lanzaron la guerra con ataques a Irán el 28 de febrero. Trump ha ofrecido objetivos cambiantes para el conflicto, aunque evitar que Irán construya un arma nuclear está entre ellos. Irán ha insistido en que su programa nuclear es pacífico, aunque tiene suficiente uranio altamente enriquecido para construir varias armas nucleares, si elige hacerlo.

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, sugirió la semana pasada que los negociadores están tratando de establecer términos generales sobre el programa nuclear de Irán, con los detalles que se resolverán en las conversaciones posteriores.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, acusó nuevamente el lunes a EE. UU. de “cambiar constantemente” sus posiciones.

“Desde el principio, supimos – y seguimos sabiendo – que estamos negociando en un clima de desconfianza”, dijo Baghaei a los periodistas.

Trump expresó optimismo sobre las conversaciones en una publicación en su plataforma Truth Social temprano el lunes en Washington.

“Irán realmente quiere hacer un trato, y será bueno para EE. UU. y aquellos que están con nosotros”, escribió. “Solo siéntate y relájate, ¡todo saldrá bien al final – ¡siempre lo hace!”