TV esta noche: La dolorosa batalla de Emma Barnett contra la endometriosis.

Emma Barnett: Luchando contra la endometriosis

9pm, BBC Two

“Es como tener una broca dentro de mi estómago que va hacia mis órganos.” La presentadora Emma Barnett vive con esta enfermedad extremadamente dolorosa y crónica que afecta a una de cada diez mujeres, pero sobre la cual los expertos médicos aún no saben lo suficiente, en gran parte debido a la brecha de género en la salud. En este documental vital, ella es sincera sobre su propia historia y escucha a otras mujeres con la condición, mientras exigen más ayuda.

Natalie Cassidy: Cuidando juntos

2pm, BBC One

Natalie Cassidy fue cuidadora de su padre en los últimos años de su vida. Ahora, después de despedirse de 30 años de actuación en EastEnders, Natalie regresa a la universidad para formarse como cuidadora. Esta nueva serie ha estado siguiendo su conmovedor viaje, y esta semana el entrenamiento comienza con el curso de primeros auxilios de St John Ambulance.

Diarios de barcazas

7pm, U&Yesterday

Robbie Cumming comenzó a hacer videos sobre canales “hace muchos, muchos años” en Runcorn, Cheshire, y ahora regresa allí para la parte intermedia de su encantador viaje en barco estrecho. Se dirige a Middlewich a través del túnel de Preston Brook, pero un “percance” retrasa su viaje.

Springwatch

8pm, BBC Two

El gloriosamente verde dominio de Crom en Irlanda del Norte y el exuberante dominio de Knepp en West Sussex son los escenarios para este esperado regreso del bálsamo televisivo favorito de todos. Espera a Chris Packham, Michaela Strachan, además de la alegría y maravilla de la naturaleza contenidas en cada junquera y acechando detrás de cada hoja frondosa.

Euforia

9pm, Sky Atlantic

Los teóricos en línea sugieren que Sam Levinson lo quemará todo hasta el suelo, eliminando a todo el elenco en este episodio final (¿para siempre?). Ciertamente encajaría con la atmósfera de una temporada desafiante, que hizo eco del sadismo que infligió a sus personajes en The Idol. ¿Habrá justicia para Jules?

Law & Order: Unidad de Víctimas Especiales

9pm, Sky Witness

Una joven encontrada aturdida y confundida en Times Square de Nueva York lleva al equipo de la Unidad de Víctimas Especiales a un “club de bienestar” exclusivo que parece sospechosamente ser una fachada para un anillo de prostitución. El nuevo recluta Griffin es asignado para infiltrarse y descubrir la verdad. ¿Podrá mantener la calma cuando las cosas se calienten?

Elección de cine

Monolito (Matt Vesely, 2022), 9pm, Film4